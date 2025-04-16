Son Dakika... Rasim Ozan Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 16.04.2025 - 22:02

Güncelleme: 16.04.2025 - 22:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında TCK 217 maddesine muhalefet suçundan resen soruşturma başlattı.

Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılmasının sebebi ise CHP kurultayı ile ilgili ortaya attığı iddialar gösterildi. Kütahyalı şunları yazmıştı:

GERİ ADIM ATTI

Soruşturmanın ardından X hesabından açıklama yapan Kütahyalı, "Böyle bir durumun olmadığı netleşmiştir. Yanlış bilgi. CHP kurultayının iptal ihtimali sıfır" ifadeleri ile yeni bir paylaşım daha yaptı.

Soruşturma başlatılan isimler arasında başka isimlerin de olduğu öğrenildi.

YILMAZ TUNÇ DA AÇIKLAMA YAPTI

Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.

Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 16, 2025

BİR YILDAN ÜÇ YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILIR

TCK 217. sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.