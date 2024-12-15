CHP PM'de Suriye toplantısı

CHP Parti Meclisi (PM), 17 Aralık Salı günü Suriye’deki gelişmeleri ele almak üzere özel gündemle toplanacak.

CHP PM'de Suriye toplantısı
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ANKA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:48

Suriye'de terör örgütü HTŞ’nin 8 Aralık’ta Şam’a girip kontrolü ele geçirmesi ve Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye’deki hareketlilik devam ediyor.

CHP, ilk gelişmelerin ardından Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Dış Politika ve Milli Güvenlik Danışma Kurulları’nı toplayarak konuya ilişkin yol haritasını konuştu. Ardından TBMM’de yapılan kapalı toplantıyla milletvekillerinin bir kısmı Suriye konusunda bilgilendirildi.

CHP PM, 17 Aralık Salı günü saat 13.30’da Suriye özel gündemiyle toplanma kararı aldı. “Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika” başlığıyla yapılacak PM toplantısında PM üyeleri, Suriye konusunda bilgilendirilecek. CHP Lideri Özel’in başkanlık edeceği toplantıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu sunum yapacak.

Ayrıca haftalık rutin MYK toplantısı da aynı gün yapılacak. Hafta içinde milletvekillerinin kalan kısmının ikinci bir kapalı grup toplantısıyla Suriye gündemli bir araya gelmesi de bekleniyor.


Etiketler: #HTŞ #Heyet Tahrir eş-Şam #Özgür Özel

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