MHP'li Zuhal Karakoç Dora: "Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için gerekli teşviklerin sağlanması temennimizdir”

Yayınlanma: 14.12.2024 - 14:53

Güncelleme: 14.12.2024 - 15:08

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, bütçe görüşmelerinde “Büyük sorumluluk altında fedakarca görev ifa eden tüm rütbedeki emniyet genel müdür ve personellerimizin bazı sosyal ve mali haklar kapsamında talepleri olduğu aşikardır. Özellikle aylık 240 saati geçen çalışma sürelerinin gözden geçirilmesi, fazla mesai ücretlerine maddi düzenlemelerinin yapılması öncelikli talepleridir” dedi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise “Savaşın nihayete erdiği Suriye'de yeniden imar ve inşa faaliyetleriyle hayatın başlaması ve Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşlerinin sağlanması konusunda gerekli teşviklerin sağlanması temennimizdir” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülüyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi üzerine söz alan MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, “İçişleri Bakanlığımız, bünyesinden bulundurduğu hizmet birimleriyle terörle mücadeleden, göçe, asayişten, nüfus vatandaşlık işlerine, afet ve acil durum yönetiminde trafik düzenlemesine kadar vatandaşın sosyal hayatına en çok dokunan bakanlıktır” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin sosyal ve mali haklarına ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Atay, şöyle konuştu.

“Emniyet personelinin temini, Polis Akademisi bünyesinde bulunan İş Güvenlik Fakültesi, Polis Amirleri Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulları gibi nitelikli polis okullarından sağlanmaktadır. Bu okullardan mezun olan farklı rütbelerdeki 336 bin 719 personel hizmet vermektedir. Bu sayının yaklaşık 25 bini müdür ve amir sınıfındadır. Türk polis teşkilatımızın personel ve maddi unsur nitelikleri, nicelik bakımında günümü şartlarına göre düzenlenmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü, istikrarlı iş güvenlik anlayışıyla Haziran 2023 yılından bu yana 52 terör eylemini engellemiş, çeşitli terör örgütlerine karşı 12 bin 376 operasyon gerçekleştirmiştir. Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi de uyuşturucu belasıdır. Ülkemizde uyuşturucuya başlama yaşı 21 bandında. Polis teşkilatımız sadece son bir yılda 379 bin 572 adet narkotik olayına müdahale etmiştir. Bu büyük sorumluluk altında fedakarca görev ifa eden tüm rütbedeki emniyet genel müdür ve personellerimizin bazı sosyal ve mali haklar kapsamında talepleri olduğu aşikardır. Özellikle aylık 240 saati geçen çalışma sürelerinin gözden geçirilmesi, fazla mesai ücretlerine maddi düzenlemelerinin yapılması öncelikli talepleridir.”

“SAVAŞIN NİHAYETE ERDİĞİ SURİYE'DE''

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise şunları söyledi:

"Bereketin timsali olan Anadolu coğrafyasının Türk milletine açılmasından bu yana milletimiz bu topraklarda yaşayabilmenin bedelini canla, malla, kanla ödemiştir. Ülkemizin göç hareketlerinde bir geçiş olma özelliği son yıllarda terör, savaş, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, az gelişmiş ülkelerdeki yoksulluk düzeyinde yaşanan artış gibi nedenlerle değişime uğramış düzensiz göçlerin sayılarının artmasıyla ülkemiz aynı zamanda bir hedef ülke haline gelmiştir. Düzensiz göçmen akımının durdurulması için sınır güvenliğinin amasız, fakatsız temin edilmesi, ülkemizdeki sığınmacıların güvenli, gönüllü, onurlu geri dönüşlerinin sağlanması, gelecek nesillere her anlamda güvenceye alınmış bir vatanın emanet edilmesi insani değerlerin yaşatılmasının da gerekliliğidir.

Savaşın nihayete erdiği Suriye'de yeniden imar ve inşa faaliyetleriyle hayatın başlaması ve Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşlerinin sağlanması konusunda gerekli teşviklerin sağlanması temennimizdir. Milli menfaatleri önceliklendiren göç politikalarının sürdürülebilmesi için Göç İdaresi Başkanlığımızın personel ihtiyacının giderilmesi, görevde yükselme mevzuatının düzenlenerek bir an önce sınav açılması ve vekaleten görevlendirme yerine asaleten atama yoluyla kadroların doldurulması taleplerimizdir."