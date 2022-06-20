CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, iktidarın Çaykur’u devreden çıkaracak planına tepki gösterdi
Çay kanununun üreticiyi özel sektöre mahkûm edeceğini belirten CHP’li Deniz, “Çayda taban fiyat uygulamasını içermeyecek, Çaykur’u yok sayacak, üreticiyi özel sektöre mahkûm edecek tüm tasarılara karşıyız” dedi.
CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AKP Rize Milletvekili Hayati Yazıcı’nın Çaykur’u devreden çıkararak üreticiyi ve çay sektörünü tamamen özel sektöre teslim eden açıklamasına tepki gösterdi. İktidar temsilcilerinin çay kanunu ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren CHP’li Saltuk Deniz, “Sayın Yazıcı’nın açıklamasından anlıyoruz ki 12 yıl önce Ali Bayramoğlu’nun gündeme getirmiş olduğu çay kanunu yeniden aynı mantıkla gündeme getirilecek. Çünkü o zaman da Ulusal Çay Konseyi Başkanı Bayramoğlu tarafından hazırlanmıştı. Bayramoğlu kaçak çaydan ceza almış birisidir. Yeni metin de eski metnin aynı mantığı ile hazırlanmış” diye konuştu.
‘BU BİR ORTAOYUNU’
“Çaykur’u devreden çıkaracaksınız, devleti devreden çıkaracaksınız, üreticiyi ve çay sektörünü tamamen özel sektöre teslim edeceksiniz... Bir süre sonra da ‘sermayesi borsada işlem gören’ firmaların el değiştireceği ve tamamen yabancılara terk edilen bir çay tarımı ve sektörü olacak” diyen Deniz, “Bu bir ortaoyunu. Birinci sürgün çay sezonunda yaşanan gelişmelere bakarsak oyunu görürüz. 12 sene önce de bu şekildeki kanun taslaklarına karşı çıkmıştık bundan sonra da karşı çıkacağız” ifadelerini kullandı.
‘ZENGİNLERİN PARTİSİ’
AKP’nin sermaye sahiplerinin partisi olduğunu vurgulayan Deniz, “Son yapılan anketlerde AKP’nin zenginlerin, sermaye sahiplerinin partisi olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de bugün aynısını görüyoruz. Türk tarımından vazgeçen, hatta Türk tarımını öldürerek başka ülkelerde tarımsal alanlar kiralayan, bu konuda dünyada eşi benzeri olmayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Son örnek buğday ithal eden, toprakları buğday tarımına elverişli olmayan Venezüella ile yapılan buğday ekim alanları ile ilgili kamuoyuna düşen bilgiler” dedi.
‘DEVLETİN SOSYAL GÜVENLİK PROJESİDİR’
Çay sorunu ile ilgili CHP’nin tavrını gösteren 10 madde sıralayan Deniz, şu ifadeleri kullandı:
- Çay ulusal bir üründür ve aynı zamanda ulusal güvenlik sorunudur.
- Çayda taban fiyat uygulaması olmazsa olmaz koşuldur.
- Çay sektörünün yönlendirilmesi, kontrol edilmesi, geliştirilmesi tamamen Çaykur tarafından yapılmalıdır.
- Çay tarımı tamamen devletin denetimi ve kontrolü altında yapılmalıdır.
- Çay fiyatı tüm ilgili tarafların eşit oranda katılımıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmelidir.
- Özel sektör çay tarımının önemli bir bileşenidir. Geliştirilmesi, ihracat yapabilme yeteneğine kavuşturulması ve kendi markalarını oluşturabilmesi konusunda desteklenmelidir.
- Çay tarımı bir devlet projesidir. Devletin bu sorumluluğunu ortadan kaldıracak hiçbir uygulama kabul edilemez.
- Çaykur, çay sektörünün ve çay üreticisinin güvencesidir. Hiçbir şekilde etkisiz kılınmasına izin verilemez.
- Çaykur ve çay tarımı devletin en önemli sosyal güvenlik projesidir. Bu niteliği değiştirilemez.
- Çay müstahsili ve çay tarımı özel sektörün inisiyatifine bırakılamaz. Bu kamusal bir durumdur.”
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