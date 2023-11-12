Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:36

Güncelleme: 12.11.2023 - 11:36

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Kütahya Milletvekili Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz kimdir? Zeliha Aksaz Şahbaz kaç yaşında, nereli?

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ KİMDİR?

Zeliha Aksaz Şahbaz, 1966 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nde aldığı eğitimin ardından, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde ihtisas yaparak uzmanlık alanında bilgilerini arttırdı. Sağlık sektöründeki kariyerine Emet ilçesi Devlet Hastanesi'nde devam eden Şahbaz, daha sonra Kütahya Devlet Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarına da aktif katılım gösteren Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kütahya Temsilciliği Genel Merkez Delegeliği gibi önemli görevlerde bulundı, aynı zamanda İbrahim Aksaz Yaban Hayatını Koruma Derneği'nde yöneticilik yaptı.

Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP 38. Olağan Kurultayında, Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.