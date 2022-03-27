Muharrem, polislerin atış talimi yaptığı yerde ölü bulundu: Şanlıurfa Barosu'ndan açıklama

27 Mart 2022 Pazar, 17:40

Şanlıurfa’da, 3 gündür haber alınamayan Muharrem Aksan'ın (16) boş arazide, üzerinde mermi izleri olan cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili olarak Şanlıurfa Barosu bir açıklama yayımladı.

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi adına yapılan açıklamada, "24 Mart 2022 günü, Eyyübiye ilçesine bağlı Organize Bölgesi civarında, Çalışkan Köyü'nde, 16 yaşındaki Muharrem Aksan'ın cansız bedenine ulaşılmıştır. Aile ile yaptığımız görüşmede çocuğun arkadaşlarına 'Ben bir köpek bulmaya gideceğim' dediğini ve gittiği bölgenin de emniyetin atış talimi yaptığı yer olduğu, cesedin bulunduğu yerin polislerin atış talimi yapmak için geldikleri yer olduğu belirtilmiştir. Olay günü en son saat 16.30'da, çocuklarına ulaşabildiklerini ve nerede olduğunu sorduklarında ise arazide hayvanların yanında olduğunu söylemiştir. Bu görüşmeden sonra gelmeyince babası çocuklarına gidip, karakola haber vermelerini söylemiş ve akrabaları ile birlikte aramaya başlamışlardır. Yine o bölgede yaşayanlardan edindiğimiz bilgilere göre, evlerin 500 metre yakınında olan bir alanda polislerin sürekli gelip atış yaptıklarını ve o gün de saat 18.00'e kadar silah seslerinin geldiğini söyleyen tanık beyanları bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"AÇIKÇA YAŞAM HAKKI İHLALİ"

Çocuğun vücudunda şarapnel izlerine rastlandığı belirtilen açıklamada, "Saat 22.00 sıralarında o bölgede çocuklarının cansız bedenine ulaşmışlardır. Vücudunda şarapnel izlerinin olduğu, sis mermisi olabilecek güçte taşı bile parçalayan mermilerin olduğu, çocuğun elinin olmadığı, parçalandığı, vücudunun paramparça olduğu ve orayı gittiklerinde de barut kokusunun olduğu belirtilmiştir. Aile avukatlarının dosyayı takip ettiğini ve henüz raporun gelmediğini ifade etmişlerdir. Bu şekilde denetimsiz bir şekilde atış talimi yapılması, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, açıkça yaşam hakkı ihlaline yol açmaktadır. Devletin öncelikle çocukların güvenli alanlar da yaşama hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Şanlıurfa Barosu olarak yaşamını yitiren Muharrem Aksan'ın ailesine başsağlığı diliyor, olayın aydınlatılması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Olay 24 Mart akşamı meydana geldi. Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iddiaya göre, çobanlık yapan Muharrem Aksan, 3 gün boyunca eve dönmemesi üzerine ailesi ve güvenlik güçleri tarafından aranmaya başladı. Aksan, yapılan çalışmalara rağmen bulunamadı. Boş arazide dün akşam hareketsiz yatan kişiyi görenler ise durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, yaptıkları incelemede, mermi izi bulunan cansız bedenin Muharrem Aksan'a ait olduğunu belirledi. Muharrem Aksan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



