CHP, yeni yılda seçim çalışmalarına hızlı başlayacak, adaylar açıklanacak

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 03:00

Edinilen bilgiye göre CHP gelecek hafta yapacağı bu toplantı ile 200’e yakın yerde daha adayını belirlemek istiyor. Bu illerin arasında Aydın, Mersin ve Adana’nın da olabileceği konuşuluyor. Üç büyükşehirde de mevcut başkanlarla yola devam edileceği söyleniyor. Toplantının bir diğer gündeminin de 5 Ocak’ta Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul için yapacağı lansman öncesi, İstanbul’un ilçelerindeki aday belirleme süreci olacağı kaydediliyor.



FERMUAR YÖNTEMİ

Lasmandan önce İstanbul’daki ilçelerin yarıya yakınında adayların açıklanabileceği belirtiliyor. Partinin büyükşehirler de dahil adaylarının neredeyse tamamını 15 Ocak’a kadar açıklamak istediği vurgulanıyor. Ancak CHP’nin yüksek oy aldığı Çankaya, Kadıköy gibi yerlerde adayların 15 Ocak’tan sonraya kalabileceği bilgisi paylaşılıyor. Partinin gelecek hafta yapacağı aday açıklamalarıyla Türkiye genelindeki bölgelerde yarıdan fazla bölge için adayın ortaya çıkmış olacağı aktarılıyor.

Öte yandan parti, Ankara’da bu dönem belediye meclisinde çoğunluğu almayı hedefliyor. Kurmaylar, hedeflerinin önceki dönemlerde az farkla kaybedilen Gölbaşı, Mamak ve Etimesgut’ta kazanmak olduğunu söylüyor. Mevcut belediyeleri de tekrar kazanmanın dışında belediye meclisinde çoğunluk için çalışacaklarını belirten CHP’liler, ocak ayında belediye meclisi üyeliği için önseçimlerin başlayacağını aktarıyor. Türkiye’nin birçok yerinde meclis üyelikleri için önseçim yapmayı hedeflediklerini aktaran kurmaylar, burada fermuar yöntemini kullanacaklarını belirtiyor.