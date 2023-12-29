CHP lideri Özel'den Süper Kupa açıklaması: 'Tüm halkımızı takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum'

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı öncesi yaşanan Atatürk pankartı krizinin ardından maç ileri bir tarihe ertelendi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşları takımları karşılamaya davet etti.

Özel şunları söyledi:

"Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türkiye’nin onurunu korumuştur.

Tüm halkımızı, İstanbul’a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum."

Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türkiye’nin onurunu korumuştur.



Tüm halkımızı, İstanbul’a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum.