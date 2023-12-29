CHP lideri Özel'den Süper Kupa açıklaması: 'Tüm halkımızı takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum'
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı öncesi yaşanan Atatürk pankartı krizi sonrası takımlar sahaya çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir bildiri yayımlayarak maçın ertelendiğini duyurdu. Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yurttaşları takımları karşılamaya davet etti.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı öncesi yaşanan Atatürk pankartı krizinin ardından maç ileri bir tarihe ertelendi.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşları takımları karşılamaya davet etti.
TAKIMLARI KARŞILAMA ÇAĞRISI
Özel şunları söyledi:
"Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türkiye’nin onurunu korumuştur.
Tüm halkımızı, İstanbul’a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum."
Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türkiye’nin onurunu korumuştur.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 29, 2023
Tüm halkımızı, İstanbul’a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum.
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