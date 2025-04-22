CHP sordu, Bakan Bayraktar doğruladı: Yedigöller'de 'maden arama ruhsatı' başvurusu!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:53

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Milletvekili Türker Ateş'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, Yedigöller Milli Parkı yakınında altın madeni ruhsatı verildiği iddialarıyla ilgili soru önergesine yanıt geldi.

ŞİRKET GİZLİ TUTULDU

Bakan Bayraktar, arama ruhsatı başvurusunu doğruladı, şirkete henüz arama ruhsatı verilmediğini bildirdi, başvuru yapan şirketin bilgileri ticari sır gerekçesiyle gizli tutuldu.

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Enerji Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, Yedigöller Milli Parkı yakınına altın madeni arama ruhsatı verildiği iddialarını sormuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, soru önergesine yanıt verdi.

BAKAN DOĞRULADI

Gelen yanıtta Bakanlık, 880 hektarlık alan için arama ruhsatı başvurusunu doğruladı ama henüz ruhsat verilmediğini, değerlendirme aşamasının devam ettiğini belirtti. Yanıtta, başvuru yapan şirketin bilgileri ticari sır gerekçesiyle gizli tutuldu.

"FİKRİ BİLE ÜRKÜTÜCÜ"

Yanıtı değerlendiren Ateş, "Yedigöller Milli Parkı’na bu kadar yakın bir bölgede altın aranması fikri bile ürkütücü. Altın arama ruhsatı için 18 Kasım 2024’te başvuru yapılmış. Bakanlığın bu başvuruyu, hiç değerlendirmeden bir an önce reddetmesi lazım. Bolu’nun zenginliği, yeraltı kaynaklarında değil, yer üstündeki eşsiz güzelliğindedir. Ticari sır gerekçesiyle başvuru yapan firmanın bilgilerinin gizlenmesi ise düşündürücü. Bu bilginin açıklanmasında kamu yararı olduğu çok açık" açıklamasını yaptı.

Ateş, Bakan Bayraktar’a soru önergesinde şunları sormuştu:

“Bolu'nun Merkez ilçesine bağlı Bağışlar, Değirmenbeli, Merkeşler ve Afşar köyleri bölgesinde adı geçen maden arama ruhsatı verilmiş midir, verildiyse hangi tarihte verilmiştir? Arama ruhsatı verilen alanın büyüklüğü ne kadardır?”

"ALTIN+BAKIR+ÇİNKO+GÜMÜŞ+KURŞUN MADEN ARAMA RUHSAT TALEP SAHASI..."

Bakanlıktan gelen yanıtta şu bilgeler verildi:

“Bolu ilimiz Merkez ilçesi sınırları dahilinde önergeye konu olan IV. grup (Altın+Bakır+Çinko+Gümüş+Kurşun) maden arama ruhsat talep sahası için ilgili şirket tarafından 18/11/2024 tarihinde müracaat talebinde bulunulmuş olup söz konusu talep için henüz arama ruhsatı düzenlenmemiştir.

İlgili kurumlardan (Valilik ve Orman Genel Müdürlüğü) talep alanı ile ilgili görüş sorulmuş olup kurum görüşleri henüz Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) ulaşmamıştır. Arama ruhsat talep alanı olan 880,02 hektar olmakla birlikte mezkur alanda henüz arama ruhsatı düzenlenmediğinden talep alanında bu aşamada herhangi bir faaliyette bulunulması mümkün değildir."

"İŞLETME İSİMLERİ TİCARİ SIR"

Bakanlığın yanıtında, Maden Yönetmeliği’nin ilgili maddesi çerçevesinde, işletmelerin isimleri ve ruhsat bilgilerinin doğrudan, açık şekilde paylaşılamadığı belirtildi.

Yanıtta, Bakanlık aleyhine daha önce açılan bir dava üzerine Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından "ticari sır" konusunda verilen kararda, "şirket isimleri, kapasite bilgileri ve benzeri hususların ticari sır kapsamında olduğu ve kamuya açıklanmaması gerektiği ifade edilmiş olup, açılan bu davanın reddine karar verilmiştir" denildiği ve bu kararın kesinleştiği aktarıldı.