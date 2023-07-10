CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'il başkanları görevden alınacak' iddiasına yanıt

Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:22

Güncelleme: 10.07.2023 - 17:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkez binasında gündeme dair basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Öztrak, CHP’li Selçuk Sarıyar’ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından görevinden alındığı iddialarına ilişkin, “İl başkanlarımızı devam etmekte olan kongreler sürecinde üyelerimiz tarafından seçilen delegelerimiz belirleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

"HER VATANDAŞ GİBİ GELİR, ÇAYINI KAHVESİNİ İÇER"

Bolu’dan Ankara’ya “Adalet ve Değişim” yürüyüşü başlatan ve 12 Temmuz Çarşamba günü genel merkez binasına varması beklenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partiye alınmayacağı iddialarına ilişkin, “Böyle bir talimat yok. Bu soruyu soranlar hala CHP’yi tanımamışlar. Her vatandaş gibi gelir, kendisinin de derdi partimizde dinlenir, çayını kahvesini içer” diye konuştu.

O İDDİAYA YALANLAMA

Ayrıca Öztrak, 15 il başkanının görevden alınacağına dair iddialara ise, “Hayır, doğru değil” diyerek cevap verdi.

AKP'YE 'ENFLASYON' TEPKİSİ

Türk lirasının son 5 yılda dolar karşısında yüzde 82 değer yitirdiğini hatırlatan Öztrak, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına da tepki gösterdi, “Vatandaşın yaşadığı enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon arasında dağlar kadar fark var. Beş yıl boyunca işbaşındaki tek kişilik hükümet uyguladığı kerameti kendinden menkul politikalarla enflasyonu azdırdı” dedi.

“Ülkede bir ekonomik soykırım yaşanıyor” diyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beş yıl önce, işsiz sayısı 5 milyon 272 bindi, TÜİK bugün açıkladı. Mayıs ayı itibariyle işsiz sayımız 8 milyon 567 bin kişi. Bizdeki işsiz sayısı dünya üzerindeki 95 ülkenin nüfusundan fazla. Beş yılda işsiz sayımız 3 milyon 295 bin kişi artmış. İşsizler ordusuna Gürcistan’ın tüm nüfusu kadar insan eklenmiş. Aynı dönemde bu ucube düzenin başı yoksulluğu da azdırdı. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hanelerin sayısı 3 milyon 495 binden 4 milyon 419 bine çıktı.

Türkiye’yi uçuracağı söylenen bu rejim Türkiye’yi krizden krize sürükledi. Bu rejimin başı bugün hala meydanlarda, ‘Türkiye’yi ilk 10 ekonomi arasına sokmaktan’ bahsedebiliyor. Geçmiş olsun… Siz bundan 12 yıl önce ülkemizi ilk 10 Ekonomi arasına 2023’te, yani bu yıl sokma sözü vermiştiniz. Bu sözü tutamadınız. Bırakın ülkemizi dünyada ilk 10 ekonomi arasına sokmayı dünya sefalet liginde ilk 10 arasına soktunuz. Hala nasıl milletimizin yüzüne utanmadan, sıkılmadan bakabiliyorsunuz? Erdoğan tipi başkanlık sistemi medeni bir ülkenin vatandaşına en iyisini sunmasını gerektiği her hizmette Türkiye’ye küme düşürttü.”

EK BÜTÇE AYM’YE TAŞINACAK

TBMM'ye getirilen ek bütçenin anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Öztrak, olağanüstü borçlanma yetkisi alındığını ifade ederek, “Bu torba yasalaşırsa ne enflasyonla mücadele olur ne de yitirilen güven sağlanır. Güveni sağlasın diye yeniden işbaşına getirilen Hazine ve Maliye Bakanından da ABD’den ithal edilen Merkez Bankası başkanından da bu torbayla ilgili tık yok. Artık her ikisi de topun ağzındadır. Ağızlarıyla kuş tutsalar inandırıcı olamazlar. Teklifin bu şekilde yasalaşması halinde Meclis grubumuz tüm bu hukuksuzlukları Anayasa Mahkemesi’ne götürecek ve iptal talebinde bulunacaktır” dedi.

Vergi artışlarına da tepki gösteren Öztrak, “1 trilyon 151 milyar liralık vergi geliri artışının kabaca üçte birini Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi oluştururken üçte ikilik kısmını ÖTV ve KDV oluşturuyor. Yani yükün adil dağılması gibi bir anlayış yok” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Faturanın büyüğü her zaman olduğu gibi aldığı her ekmekte içtiği bir yudum suda akşam eve geldiğinde elektrik anahtarına dokunduğu anda vergi ödeyen fakirin fukaranın dar ve sabit gelirlinin yani bu ülkedeki milyonların sırtına yüklenecek. Hükümetin yine varsılı kayıran politikaları gelir adaletini de sürdürülemez bir biçimde bozacak. Seçim öncesinde yapılan hovardalıkların, yandaşlara aktarılan paraların peşkeş çekilen dolarların faturası dar ve sabit gelirli vatandaşın yoksulun, çiftçinin, esnafın, orta direğin sırtına yükleniyor. Millete kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Ekonomik soykırım yapılıyor.”

‘BÜYÜK DEĞİŞİMİ HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ’

Yaklaşan seçimlere tüm güçleriyle hazırlandıklarını, mayıs seçimlerinde sandıktan çıkan 25,5 milyon oyu 30 milyona, 35 milyona çıkaracaklarını ifade eden Öztrak, “Adalet yürüyüşüyle 2019’daki yerel seçim zaferimizle, muhalefetin tüm farklılıkları bırakıp vatan ve millet aşkıyla bir araya gelmesiyle başlayan değişim durdurulamaz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mahalli idare seçimlerinde, CHP’nin yönettiği Büyükşehirlerin yanına kalan büyükşehirleri de ilave etmeye kararlıyız. Ve büyük değişimi hep birlikte sağlayacağız.”