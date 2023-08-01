CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan, Önder Sav'ın 'Kılıçdaroğlu' iddiasına yanıt

Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:56

Güncelleme: 01.08.2023 - 17:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, "Şimdi ayağa kalkmak, yenilenmek, önümüzdeki kısa sürede yerel seçimlere hazır olmak durumundayız. CHP olarak örgütlerimizin yenilenme süreci hızla ilerliyor. İl kongrelerimizin ardından Parti Meclisimizin uygun gördüğü en kısa sürede tüzüğümüzü ve parti programımızı yenileyecek, kurultayımızını toplayacağız" ifadelerini kullandı.

Yerel seçim çalışmalarının sürdüğünü belirten Öztrak, "En iyi, en uygun, yöre halkının içine sinecek belediye başkanı adaylarını belirleme çalışmaları hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Akbelen Direnişi için CHP'yi hedef alan açıklamalarına yanıt veren Öztrak, "Hiçbir CHP'li mafya liderleriyle kol kola fotoğraf çektirilmiştir. CHP'ye geçen belediyelerde fetret dönemi sona ermiş, halka hizmet dönemi başlamıştır. Belediyelerin Cumhur İttifakı'na geçmesi meselesine gelince, aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmeyenler nedeniyle parti tabanında öfke olduğu" yönündeki açıklamaları sorulan Öztrak, "Biz parti içi meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmak gibi bir usule sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

ÖNDER SAV'IN İDDİASI

Öztrak, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın "Kılıçdaroğlu'nun görev süresinin dolduğu, kurultay yapılmadığı için tüzük ihlalinin yapıldığı" iddiası da soruldu. Öztrak, "Bu iddianın hiçbir hukuki karşılığı yoktur" yanıtını verdi.

AHMET DAVUTOĞLU'NUN CHP AÇIKLAMASI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" açıklaması da sorulan Öztrak, "Bu sayın Genel Başkanın kendi değerlendirmesidir. Genel başkanların değerlendirmelerine cevap vermek gibi bir usulümüz yoktur. Takdir kamuoyunundur."

KEREM KINIK'A 'İYİLİK ELÇİSİ' UNVANI VERİLMESİ

BirGün'ün gündeme getirdiği, deprem felaketinin ardından depolardaki çadırları sattığı için Kızılay Başkanlığı’ndan istifa etmek zorunda kalan Kerem Kınık’a, Kızılay Yönetim Kurulu tarafından ‘İyilik ve Merhamet Elçisi’ unvanı verilmesi de soruldu.

Öztrak, şunları söyledi:

"Kerem Kınık'a verilen bu paye ve parasal destek aslında asırlık kuruluşumuz Kızılay'ın AK Parti yönetimi tarafından ne hallere düştüklerini açık seçik göstermektedir. Kızılay'ı çadır satacak duruma getiren bir kişiye ödül vermesi AK Parti'nin yandaş kayırma zihniyetinin ikrarıdır. Utanılacak bir durumdur."

İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' YEMEĞİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile yemeğe katılması sorulan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bizim partimizde herkesin görüşlerini ifade etme hakkı vardır. İBB Başkanı'nın önceki dönem genel başkanlarımızla istişarelerde bulunmasında olağandışı hiçbir gelişme yoktur."