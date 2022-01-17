CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Semra Güzel' açıklaması: Gereğini yaparız

17 Ocak 2022 Pazartesi, 17:30

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

MYK sırasında basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ekonomiye ilişkin "Millette yiyecek, içecek, eğlenecek hal bırakmadı. Bu mekanlar nasıl ayakta duracak? Millet artık bırakın eşiyle dostuyla dışarıda bir yemek yemeyi ve eğlenmeyi, evindeki tencereyi nasıl kaynatacağını düşünüyor. Bir ürünün vergisi ederinden fazla olmaz. Devlet fiyatını belirlediği mallara 1 gecede 2 katından fazla zam yapmaz. Bu olsa olsa haraç olur. Milletten haraç almak da siyasi eşkıyalıktır. Yılbaşı gecesi yapılan zamlar, siyasi eşkıyalığın daniskasıdır" diye konuştu.

"BÖYLE GİDERSE GIDA KRİZİ YAŞANACAK"

CHP'li Öztrak, geçen yıl bu zamanlar 1 çuval üre gübresinin 93 lira olduğunu hatırlatarak, "Şimdilerde 1 çuval gübrenin fiyatı 650 lira civarında. Üre gübresinin fiyatı da geçen yıla göre yüzde 600 arttı. Bu zamlar çiftçimizi; AK Parti'li, HDP'li, MHP'li, CHP'li, İYİ Parti'li, SP'li, DP'li diye ayırmıyor ki tüm çiftçilerimizi ezip geçiyor. Çiftçinin bugün desteğe ihtiyacı var. Yarın çok geç olacak. Bugün destek verilmezse çiftçi tarlasına, üretici ağılına sahip çıkamayacak. Böyle giderse Türkiye önümüzdeki aylarda korkunç bir gıda krizini yaşayacak" dedi.

CHP olarak yepyeni düzeni getirmeye kararlı olduklarını kaydeden Öztrak, "Ülkemizi bilimle yöneteceğiz. İstişareyle yöneteceğiz. Liyakatli kadrolarla yöneteceğiz. Biz ülkemizi, içine düştüğü güven bunalımından '3 yeni k' ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir stratejiyle çıkaracağız. Nedir bu '3 yeni k'; yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Özellikle ekonomi yönetiminde 'ehliyet', tek ölçümüz olacak. Bu ülkenin liyakatli insanlarını seferber edeceğiz. Kimse dışlanmayacak, ötekileştirilmeyecek. 'Senden', 'benden' diye ayrım artık bitecek" diye konuştu.

"ASLA KABUL ETMEYİZ"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan CHP'li Öztrak, öldürülen PKK'li teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke görüşmesiyle ilgili partisinin tutumunun sorulması üzerine, "Geçen hafta zaten tutumumuzu çok net ifade etmiştim. 'Terör kırmızı çizgimizdir' diyerek gereğini de yapacağımızı söylemiştim. Biz CHP olarak elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz. Gereğini yaparız" dedi.



