Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:47

Güncelleme: 27.01.2024 - 10:47

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da Parti Meclisi (PM) toplandı. Bazı il ve ilçerde belediye başkan adayları belli oldu. CHP Sultanbeyli Belediye Başkanı adayı Ayhan Koç oldu. Peki, CHP Sultanbeyli Belediye Başkanı adayı Ayhan Koç kimdir? Ayhan Koç kaç yaşında, nereli?

AYHAN KOÇ KİMDİR?

Ayhan Koç, 1965 yılında Horasan'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Horasan'da tamamlayan Koç, ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni başarıyla bitirmiştir. 1998 yılından bu yana İstanbul'da mesleğini icra etmektedir. Sağlık sektöründeki kariyerine Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde 8 yıl çalışarak başlayan Ayhan Koç, 2007 yılında özel bir hastanede görev yapmıştır. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilen Koç, 2014 yılında ikinci kez belediye meclis üyeliğine seçilerek belediye başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Ayhan Koç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi Belediye Başkan adayı olmuştur.