CHP, tarım ve hayvancılıkta AKP propagandasına izin vermedi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.11.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi ele alındı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun komisyona elinde ekmek ve sütle geldi. Aygun, “Söylenecek söz yok. Üreten kazanmıyor ama bir fincan kahve 120 TL. Yazıktır, günahtır. Çiftçiye ‘Ananı da al git’ diyenler vardı. Çiftçiyi perişan ettiler. Ama geldiğimiz noktada şimdi kalkmışlar ‘AKP olmasaydı, ekmek bulamazdınız’ diyorlar. Şu an okullarda yerli malı haftası kalmadı. Niçin? AKP’nin yanlış yapmış olduğu politikalarından. Köylerde tezek kokusu vardı, tezek kokusunu bitirdiler” diyerek tepkisini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sunumunda üç yıllık planlama dönemi sonunda büyükbaş hayvan varlığını 16.6 milyondan 17.7 milyon başa çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hangi yıla ait bu sayın bakan” diye sordu. Bakan Yumaklı yanıt vermedi, konuşmasına devam etti. Bunun üzerine Gürer, “Sayın bakan, bu 17.7 bu yıla ait değil, bu yıl düştü 16 milyona. Güncel rakamları vermiyor sayın bakan” dedi.

‘NEDEN FESHETMEDİNİZ’

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, gazetemiz Cumhuriyet’in de dile getirdiği yangınla mücadele için kiralanan helikopterlerin pilotların şirketten parasını alamadığı, yakıt olmadığı gibi çeşitli gerekçesiyle kalkmadıkları eleştirileri anımsattı. Bakırlıoğlu, “MGI diye bir şirket 35 tane hafif helikopter ihalesine girip 24 tane teslim ediyor. Neden bunun sözleşmesini fesh etmediniz” diye sordu. Bakan Yumaklı, feshettiklerini söyledi. Bakırlıoğlu, “En son gün yaptınız. Yangın sezonunun sonunda yaptınız” dedi. Bunun üzerine Yumaklı, o tutanakların kim tarafından verildiğini sordu. CHP’li Bakırlıoğlu, “Orman yanarken helikopterlerin kalkmaması bazı vatan evlatlarının ağrına gitmiş olabilir. Bu amaçla bana sızdırmış olabilirler ama bu iddia doğru. Ben burada istifa bekliyorum” karşılığını verdi.

HAYVANCILIĞI DA BİTİRDİLER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2025 bütçesinde tarıma ayrılan payın düşüklüğüne dikkat çekerken hayvancılığın da bitme noktasına geldiğine işaret etti. Bakırlıoğlu, 2025 bütçesinde hayvancılığa ayrılan payın yıllardır olduğu gibi yine düştüğünü, üreticiyi darboğazdan kurtaracak hiçbir şey olmadığını belirterek “Hayvan sayımız her geçen gün azalıyor, ithalatımız ise giderek artıyor. 2023 yılında et ve et ürünlerinde ithalat rekoru kırıldı. 363 milyon dolarlık ithalat yapıldı. 2024 yılının ilk dokuz ayında ise 2023 yılının rekoru da aşılarak 498 milyon dolarlık et ve et ürünleri ithalatı yapıldı. 2021’den bu yana daha eti ithalatı yüzde 1537 arttı. Yurttaşlarımız ise kırmızı etin tadını unuttu. İktidar yanlış tarım politikasıyla hem üretemeyen hem de yurttaşın et tüketemediği bir Türkiye yarattı” dedi.

22 YIL SONRA FARK ETTİ

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında toplandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı sunumda “Üç yıllık planlama dönemi sonunda et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız. 22 yıllık hükümetlerimiz döneminde çiftçilerimize ve sektöre yönelik destek ve yatırımlarımız sayesinde 2023 yılında 68.5 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa’da birinci, dünyada ise dokuzuncu sıradayız” dedi.