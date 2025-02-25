CHP, tek adayla yapacağı önseçimi ‘prova’ olarak görüyor... ‘Sandık güvenliği test edilecek’

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:45

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:47

CHP yönetimi, 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak önseçim için hazırlıklarını sürdürürken, bu hafta cuma gününe kadar partiye üye olan yurttaşlar da seçimlerde oy kullanabilecek. Bu kapsamda; bu hafta üyelik çağrılarını artıracaklarını söyleyen CHP kurmayları, “Tek adaylı bir önseçimde katılım düşük olur mu?” sorusuna karşı da yapılacak önseçimin önemine vurgu yapıyor. Hem önseçimin tek adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in örgüt motivasyonunu artırıcı il ziyaretleri yapacağını vurgulayan kurmaylar, büyükşehirlerdeki katılımların önemine de dikkat çekiyor.

Seçimin ramazan ayı dönemine denk geleceğini belirten kurmaylar “Ramazan nedeniyle zaten partinin saha çalışmaları artar. Üyelerle ortak programlar olur. Buralarda da üyelerimize oy kullanma, adaylarına sahip çıkma çağrıları yapacağız. Yani önseçimi sadece bir seçim gibi düşünmemek lazım. Konuşmaların yapıldığı, saha çalışmalarının olduğu bir genel seçim çalışması gibi olacak” diyor.

İLK ZİYARET ANKARA’YA

Bu önseçimin bir genel seçim provası gibi görüldüğünü de söyleyen partililer “Sandık güvenliğimizi test etme açısından güzel bir fırsat olacak. Aynı bir genel seçim gibi tüm sandık görevlilerimiz oy verme günü sandıklarının başında olacak. Verilerini girecek. Sistemimizi de test etmiş olacağız” yorumunu yapıyor. CHP bu süreci yürütürken İmamoğlu için açılan soruşturmaları da değerlendiren kurmaylar “İktidar süreci baltalamak için yargı yoluyla elinden ne gelirse yapıyor. Atmadığı çamur kalmıyor. Ama biz üyelerimizle güçlü bir görüntü vereceğiz. Bu sürecin sonunda da bu yıl sandığı getirteceğiz” diyor. Öte yandan; önseçime katılım sürecini büyütmek için il ziyaretleri yapacak İmamoğlu’nun ilk olarak perşembe günü Ankara’ya geleceği, burada parti üyelerine hitap edeceği kaydediliyor. Bu konuşmanın bir anlamda “adaylık lansmanı” havasında olacağı da söyleniyor.