İmamoğlu'nun diploması hakkında son noktayı İstanbul Üniversitesi koydu: Avukatları yarın belgeleri paylaşacak
TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "usulsüz diploma" iddilarına ilişkin yeni bir soruşturma başlatılırken iddialarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Öte yandan İmamoğlu'nun avukatları, yarın saat 11'de İBB'de düzenleyecekleri basın toplantısıyla usulsüz diploma iddialarıyla ilgili belgeleri kamuoyuyla paylaşacak.
TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki usulsüz diploma iddialarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İmamoğlu'nun diploması hakkında 15 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan bir şikayette, İmamoğlu’nun 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı belirtilirken söz konusu geçişin haksız olduğunun ortaya çıkmasıyla herhangi bir menfaat elde edildiyse "kamu vicdanı açısından söz konusu menfaatin geri alınması" talep edildi.
'YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ' İÇİN KABUL KOŞULLARINI YERİNE GETİRMİŞ
Odatv'nin haberine göre; şikayetin ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, İmamoğlu'nun mezunu olduğu İşletme Fakültesi Dekanlığı’na konuyla ilgili bir yazı göndermiş. Konuya ilişkin 24 Mart 2020 tarihinde bir cevap yollayan dekanlık ise başvurunun incelendiğini ve İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilen yurtdışı yatay geçiş kontenjanına yaptığı başvurunun ilgili maddelerce değerlendirildiğini belirtilmiş. Cevapta, İmamoğlu'nun söz konusu kabul koşullarını yerine getirdiği ve böylece İstanbul Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.
SAAT VERİLDİ: AVUKATLARI BELGELERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAK
İmamoğlu'nun avukatları Prof. Dr. Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan'ın yarın, İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde diploma tartışmaları konusundaki tüm belge ve bilgileri kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi. Saat 11'de düzenlenecek basın toplantısında İstanbul Üniversitesi'nin CİMER'e yolladığı cevapla birlikte birkaç belgenin daha kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi. B40 Balkan Şehirleri Zirvesi için Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan İmamoğlu'nun ise basın toplantısına katılmayacağı belirtildi.
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