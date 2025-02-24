İmamoğlu Ankara'ya gidiyor: 27 Şubat'ta partililere seslenecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleyeceği ön seçim için başvuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için geri sayım başladı. Buna göre İmamoğlu, perşembe günü parti genel merkezinde partililere seslenecek.

İmamoğlu Ankara'ya gidiyor: 27 Şubat'ta partililere seslenecek
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanlığı seçimi için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Şubat'ta Ankara'da partililere hitap etmesi bekleniyor. 

CHP, 23 Mart günü cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçime gidiyor. 116 milletvekilinin ön seçime girmesi için imza verdiği TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Şubat Cuma günü avukatı aracılığıyla ön seçime katılmak üzere başvuru yaptı.

ANKARA'YA GİDİYOR

İmamoğlu’nun 27 Şubat Perşembe günü, Ankara’ya gelerek düzenlenecek toplantıda adaylığını açıklaması ve partililere hitap etmesi bekleniyor.

Lansmanın CHP Genel Merkezi’ndeki 600 kişilik salonda gerçekleşeceği öğrenildi


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu #Ankara

İlgili Haberler

Sofya'da 'yeni bir sayfa' vurgusu... İmamoğlu, B40 Balkan Şehirleri Zirvesi'nde konuştu: 'Halkın sesi er ya da geç galip gelecektir'

Sofya'da 'yeni bir sayfa' vurgusu... İmamoğlu, B40 Balkan Şehirleri Zirvesi'nde konuştu: 'Halkın sesi er ya da geç galip gelecektir'
Son dakika... İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme: İfade tarihi değişti

Son dakika... İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme: İfade tarihi değişti
İmamoğlu'nun diploması hakkında son noktayı İstanbul Üniversitesi koydu: Avukatları yarın belgeleri paylaşacak

İmamoğlu'nun diploması hakkında son noktayı İstanbul Üniversitesi koydu: Avukatları yarın belgeleri paylaşacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler