İmamoğlu Ankara'ya gidiyor: 27 Şubat'ta partililere seslenecek

Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:28

Güncelleme: 24.02.2025 - 16:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanlığı seçimi için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Şubat'ta Ankara'da partililere hitap etmesi bekleniyor.

CHP, 23 Mart günü cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçime gidiyor. 116 milletvekilinin ön seçime girmesi için imza verdiği TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Şubat Cuma günü avukatı aracılığıyla ön seçime katılmak üzere başvuru yaptı.

ANKARA'YA GİDİYOR

İmamoğlu’nun 27 Şubat Perşembe günü, Ankara’ya gelerek düzenlenecek toplantıda adaylığını açıklaması ve partililere hitap etmesi bekleniyor.

Lansmanın CHP Genel Merkezi’ndeki 600 kişilik salonda gerçekleşeceği öğrenildi