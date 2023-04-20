CHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Tekirdağ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Tekirdağ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Tekirdağ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi...
CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Cem Avşar
Nurten Yontar
Mustafa Ülkem
İsmail Doğaroğlu
Sema Kırkoyun Kinet
İsmail Çelebi
Resmi İlanlar
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