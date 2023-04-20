CHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:28

Güncelleme: 20.04.2023 - 20:28

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Tekirdağ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Tekirdağ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi...

CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Faik Öztrak





İlhami Özcan Aygun





Cem Avşar





Nurten Yontar





Mustafa Ülkem





İsmail Doğaroğlu





Sema Kırkoyun Kinet





İsmail Çelebi