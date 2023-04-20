CHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Tekirdağ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:28
CHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? 2023 CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Tekirdağ milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Tekirdağ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Tekirdağ milletvekili adayları kim? CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Tekirdağ milletvekili adayları tam listesi...

CHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Faik Öztrak


İlhami Özcan Aygun


Cem Avşar


Nurten Yontar


Mustafa Ülkem


İsmail Doğaroğlu


Sema Kırkoyun Kinet


İsmail Çelebi


Milletvekili tekirdağ CHP Seçim

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