CHP Siirt milletvekili adayları kim? 2023 CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:19

Güncelleme: 20.04.2023 - 18:19

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Siirt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Siirt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Siirt milletvekili adayları kim? CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi...

CHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Umut Dayanan





Deniz Acar





Mehmet Zakir



