CHP Siirt milletvekili adayları kim? 2023 CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Siirt milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Siirt milletvekili adayları kim? CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Siirt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Siirt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Siirt milletvekili adayları kim? CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi...
CHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Umut Dayanan
Deniz Acar
Mehmet Zakir
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce’ye, Ümit Özdağ’a, Sinan Oğan’a açık mektup
- Saray'dan seçim tahmini: 'Milletimizi yormaya gerek yok'
- ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
- 'Bu adamı durdurun!'
- Oğan anketlere göre oy oranını açıkladı
- Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası
- Susturamayacaksınız!
- Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı
- Deniz Gezmiş'in abisinden Aksakal'ın ifadelerine tepki
- NASA, Mars'taki iskelet benzeri cisme açıklık getirdi