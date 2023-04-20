CHP Siirt milletvekili adayları kim? 2023 CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Siirt milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Siirt milletvekili adayları kim? CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:19
CHP Siirt milletvekili adayları kim? 2023 CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Siirt milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Siirt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Siirt milletvekili adayları kim? CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi...

CHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Umut Dayanan


Deniz Acar


Mehmet Zakir



Milletvekili Siirt CHP

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