CHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? 2023 CHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:22

Güncelleme: 20.04.2023 - 18:22

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Şanlıurfa milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Şanlıurfa milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? CHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi...

CHP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Mahmut Tanal





2. Müslüm Cengizhan Akalın





3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)





4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)





5. İbrahim Direk





6. Süleyman Gök





7. Ali Fethi Gürler





8. Abdullah Direk





9. Müslüm Şikak





10. Adnan Tüysüz





11. Abdulkadir Çetin



