CHP Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 CHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Şırnak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Şırnak milletvekili adayları kim? CHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:21
CHP Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 CHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Şırnak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Şırnak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Şırnak milletvekili adayları kim? CHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi...

CHP ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Nizar Ökten


Botan Cizreli


Abdullah Kaya


Ayşe Bilin


Milletvekili Şırnak CHP

İlgili Haberler

CHP Siirt milletvekili adayları kim? 2023 CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi!

CHP Siirt milletvekili adayları kim? 2023 CHP Siirt milletvekili adayları tam listesi!
CHP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 CHP Sivas milletvekili adayları tam listesi!

CHP Sivas milletvekili adayları kim? 2023 CHP Sivas milletvekili adayları tam listesi!
CHP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 CHP Sinop milletvekili adayları tam listesi!

CHP Sinop milletvekili adayları kim? 2023 CHP Sinop milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler