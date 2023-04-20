CHP Şırnak milletvekili adayları kim? 2023 CHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:21

Güncelleme: 20.04.2023 - 18:21

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Şırnak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Şırnak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Şırnak milletvekili adayları kim? CHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Şırnak milletvekili adayları tam listesi...

CHP ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Nizar Ökten





Botan Cizreli





Abdullah Kaya





Ayşe Bilin