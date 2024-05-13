Orhan Bursalı
Orhan Bursalı [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Bir bilek güreşi mi, RTE ve Özgür Özel

13 Mayıs 2024 Pazartesi

Bakıyorum en çok tartışılan konuların oturdu. Herkes kendi bakışına göre bir değerlendirme yapıyor. Bir okurum da sordu, ne düşünüyorsunuz Özür Özel beyin Cumhurbaşkanına ziyareti ve yeni politikası hakkında.

Yanıtım şu oldu: Merakla ve ilgiyle izliyorum. Karşı olmak veya desteklemek gibi bir durumda hissetmiyorum kendimi. Bakalım görelim…

YENİLİKÇİ KARAKTER

CHP lideri yeni bir politika uyguluyor. Bunun günlük, akla hemen gelmiş, bir de şöyle yapalım düşüncesiyle uygulamaya konmuş bir politika olduğunu sanmıyorum. Öyle olmadığını düşünüyorum.

Bu yenilikçi karakterli, orta vadeli düşünülmüş hem stratejik hem taktik yönleri olan bir politika gözüküyor.

Bu politikayı yerel yönetim politikalarıyla birlikte düşünmeliyiz.

Özel’in söylediği bu politikaların nihai amacı önümüzdeki seçimlerde CHP’yi iktidara taşımak.

Yani iktidar olmanın yolu bu politikalar.

SARAY’IN İSTEDİĞİ ORTAM MI

Bazı yorumlar Saray’ın bu politikayı kabul etmesinden kuşkulanarak, Özel’in yaklaşımını Saray’ın tuzağına düşmek olarak görüyor. Hatta uç noktada yorumlar bile var: Özel zor durumda iktidara can simidi attı, ona karşı mücadeleyi ve tepkileri yumuşattı. Tam Saray’ın Saray’ın istediği ortam!!!

Sanki öyle, denebilir. Ama tam da değil, çünkü Özel sert muhalefeti de sürdürüyor. Mitingler düzenleyecek. Edoğan’a sunduğu isteklerin de takipçisi. Muhalefette olup bazı istekleri gerçekleştirmek, her ikisinin de işine gelir.

Saray Özel’in girişimini kabul ettiğine ve iadeyi ziyaret sözü de verdiğine göre, bu politika çıkarları olduğunu görüyor demektir. Biraz sakinliğe ihtiyacı var. Biraz mı dedim? Epey biraz! Çünkü ekonomide yoksullukta kan gövdeyi götürüyor.

BİLEK GÜREŞİ Mİ

Öyle söylenebilir. Kim bu süreci iyi yönetebilirse, en çok yararlı çıkacak gibi.

İktidarın iktidar olma avantajı var.

Fakat ülkeyi batırmış olmak gibi bir dezavantajı da.

Muhalefet hem iyi niyet ve gerektiğinde ülke için işbirliği gösterisi ile ülkeyi yönetmeye hazır bir parti görevini millete kabul ettirmeye çalışıyor.

Muhalefetin aslını hiç elden bırakacağını da sanmıyorum.

Özel çok geniş bir kitleye CHP yönetimini şimdiden kabul ettirme peşinde. Bu doğru bir politikadır.

Bunu iyi geliştirirse İYİ Parti gibi yardımcı partilere ihtiyacı da aradan çıkartır.

Önemli olan CHP’nin sosyal demokrat değiştirici dönüştürücü politikalarını asla unutmamasıdır.

***

Bu konuda yazılacak çok şey var. Bekleyelim hele.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Bir bilek güreşi mi, RTE ve Özgür Özel 13 Mayıs 2024
Boşuna kürek çekiyorsun milli eğitim bakanı 12 Mayıs 2024
1.5 milyarlık İslam dünyası ve minicik Filistin 9 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Gücümüz okurlarımız ve bağımsızlığımız!
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Adalet mafyanın temelidir!
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Bir bilek güreşi mi, RTE ve Özgür Özel
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Laik Cumhuriyete ölümcül saldırı
Olaylar Ve Görüşler
Türkiye ile Almanya arasında sorunlar ve beklentiler - Onur Öymen
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Sofi
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Eğitimin dinselleşmesi
Ayşe Emel Mesci
Ayşe Emel Mesci Cumhuriyet 100 yaşında
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek 2024/Temmuz’da emekli aylıkları ne kadar artacak?
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Heba olan 1 yıl daha
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Gerilimin galibi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MetroPOLL anketi: Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçları etkilenir miydi?

MetroPOLL anketi: Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçları etkilenir miydi?
Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
MetroPOLL anketi: Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçları etkilenir miydi?

MetroPOLL anketi: Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçları etkilenir miydi?
Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…

Zam yağmuru devam ediyor: Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar…
25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak

25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak
Antalya’da yat şöleni

Antalya’da yat şöleni
Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...

Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...
Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor