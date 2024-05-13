Bir bilek güreşi mi, RTE ve Özgür Özel

13 Mayıs 2024 Pazartesi

Bakıyorum en çok tartışılan konuların oturdu. Herkes kendi bakışına göre bir değerlendirme yapıyor. Bir okurum da sordu, ne düşünüyorsunuz Özür Özel beyin Cumhurbaşkanına ziyareti ve yeni politikası hakkında.

Yanıtım şu oldu: Merakla ve ilgiyle izliyorum. Karşı olmak veya desteklemek gibi bir durumda hissetmiyorum kendimi. Bakalım görelim…

YENİLİKÇİ KARAKTER

CHP lideri yeni bir politika uyguluyor. Bunun günlük, akla hemen gelmiş, bir de şöyle yapalım düşüncesiyle uygulamaya konmuş bir politika olduğunu sanmıyorum. Öyle olmadığını düşünüyorum.

Bu yenilikçi karakterli, orta vadeli düşünülmüş hem stratejik hem taktik yönleri olan bir politika gözüküyor.

Bu politikayı yerel yönetim politikalarıyla birlikte düşünmeliyiz.

Özel’in söylediği bu politikaların nihai amacı önümüzdeki seçimlerde CHP’yi iktidara taşımak.

Yani iktidar olmanın yolu bu politikalar.

SARAY’IN İSTEDİĞİ ORTAM MI

Bazı yorumlar Saray’ın bu politikayı kabul etmesinden kuşkulanarak, Özel’in yaklaşımını Saray’ın tuzağına düşmek olarak görüyor. Hatta uç noktada yorumlar bile var: Özel zor durumda iktidara can simidi attı, ona karşı mücadeleyi ve tepkileri yumuşattı. Tam Saray’ın Saray’ın istediği ortam!!!

Sanki öyle, denebilir. Ama tam da değil, çünkü Özel sert muhalefeti de sürdürüyor. Mitingler düzenleyecek. Edoğan’a sunduğu isteklerin de takipçisi. Muhalefette olup bazı istekleri gerçekleştirmek, her ikisinin de işine gelir.

Saray Özel’in girişimini kabul ettiğine ve iadeyi ziyaret sözü de verdiğine göre, bu politika çıkarları olduğunu görüyor demektir. Biraz sakinliğe ihtiyacı var. Biraz mı dedim? Epey biraz! Çünkü ekonomide yoksullukta kan gövdeyi götürüyor.

BİLEK GÜREŞİ Mİ

Öyle söylenebilir. Kim bu süreci iyi yönetebilirse, en çok yararlı çıkacak gibi.

İktidarın iktidar olma avantajı var.

Fakat ülkeyi batırmış olmak gibi bir dezavantajı da.

Muhalefet hem iyi niyet ve gerektiğinde ülke için işbirliği gösterisi ile ülkeyi yönetmeye hazır bir parti görevini millete kabul ettirmeye çalışıyor.

Muhalefetin aslını hiç elden bırakacağını da sanmıyorum.

Özel çok geniş bir kitleye CHP yönetimini şimdiden kabul ettirme peşinde. Bu doğru bir politikadır.

Bunu iyi geliştirirse İYİ Parti gibi yardımcı partilere ihtiyacı da aradan çıkartır.

Önemli olan CHP’nin sosyal demokrat değiştirici dönüştürücü politikalarını asla unutmamasıdır.

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Bu konuda yazılacak çok şey var. Bekleyelim hele.

