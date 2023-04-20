CHP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 CHP Tokat milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Tokat milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Tokat milletvekili adayları kim? CHP Tokat milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:30
CHP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 CHP Tokat milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Tokat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Tokat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Tokat milletvekili adayları kim? CHP Tokat milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Tokat milletvekili adayları tam listesi...

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Kadim Durmaz


Duran Kum


Ayhan Karabekiroğlu


Mehmet Ali Kocaoğlu


Cem Çıtak


Milletvekili tokat CHP Seçim

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