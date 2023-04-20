CHP Tokat milletvekili adayları kim? 2023 CHP Tokat milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:30

Güncelleme: 20.04.2023 - 20:30

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Tokat milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Tokat milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Tokat milletvekili adayları kim? CHP Tokat milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Tokat milletvekili adayları tam listesi...

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Kadim Durmaz





Duran Kum





Ayhan Karabekiroğlu





Mehmet Ali Kocaoğlu





Cem Çıtak