CHP Trabzon milletvekili adayları kim? 2023 CHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:31

Güncelleme: 20.04.2023 - 20:31

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Trabzon milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Trabzon milletvekili adayları kim? CHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi...

CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Sibel Suiçmez





Ahmet Kaya





Murat Özçilingir





Musa Hacıoğlu





İlker Akıncı





Mustafa Erdi Çakır