CHP Trabzon milletvekili adayları kim? 2023 CHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Trabzon milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Trabzon milletvekili adayları kim? CHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Trabzon milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Trabzon milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Trabzon milletvekili adayları kim? CHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Trabzon milletvekili adayları tam listesi...
CHP TRABZON MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Sibel Suiçmez
Ahmet Kaya
Murat Özçilingir
Musa Hacıoğlu
İlker Akıncı
Mustafa Erdi Çakır
Resmi İlanlar
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