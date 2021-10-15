CHP, TÜGVA için Meclis Araştırması istedi

15 Ekim 2021 Cuma, 09:15

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, başta TÜGVA olmak üzere vakıf, tarikat, cemaat, dernek vb. faaliyetlerinin incelenmesi, varsa usulsüzlüklerinin ve yasaya aykırı işlemlerinin tespit edilmesi, hukuk ve etik dışı işlemlere doğrudan ya da dolaylı olarak neden olanların belirlenerek haklarında yasal süreçlerin başlatılması, bu ve bunun gibi haksızlıkların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve yaşanan hak kayıplarının nasıl telafi edilebileceğinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması talep etti.

"DEVLET AKLI YERİNİ SARAYIN AKLINA BIRAKMIŞ"

Araştırma önergesinde, eski TÜGVA yöneticilerinin ifadelerine ve gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medyada yayınladığı, TÜGVA’ya ait olduğu iddia edilen belgelerin detaylarına yer veren CHP’li Antmen, “Ülkemizde istikrar sağlanacağı vaadi ile parlamenter sistem yerine getirilen ve kuvvetler birliğini esas alan tek adam ve saray rejimi, sömürünün, haksızlığın, hukuksuzluğun ve liyakatsizliğin en temel nedeni haline gelmiştir. Devlet yönetiminde liyakat ve ehliyet ortadan kalkmış, sadakat, liyakatin; partizanlık ehliyetin yerine geçmiştir. Devlet aklı yerini sarayın aklına bırakmış, bir kişinin ve zümrenin çıkarı, kamu çıkarının, vatandaşların refahının, toplumsal barışın, özgürlüğün, hukukun üstünlüğünün, liyakatin ve iş hakkının önüne geçmiştir” dedi.

‘VATANDAŞLARIMIZIN KADERİ; HUKUKTAN, HAKKANİYETTEN ALINIP YANDAŞLIĞA TESLİM EDİLMİŞTİR’

Antmen, “Sadece TÜGVA değil belirli tarikat, cemaat ve derneklerin de devlet yönetiminde kadrolaştığı, yandaşlarını devlet kademelerine aldırdıkları, mülakatlarda sadece yandaşların kadrolara girebildikleri bilinegelmektedir. Eşit yurttaşlık, haklarda eşitlik, iş hakkı, çalışma hakkı evrensel insan haklarından biriyken, 20 milyondan fazlası yoksulluk, 7 milyondan fazlası açlık sınırı altında yaşayan vatandaşlarımızın kaderi; hukuktan, hakkaniyetten alınıp; yandaşlığa teslim edilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

“TORPİL VE İLTİMASLA DEVLET MEMURU OLAN, KADRO ALAN, TAYİN OLAN, TERFİ EDENLER HAKKINDA..”

Antmen, Meclis araştırma önergesinin gerekçesini şu şekilde ifade etti:

“Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile yeğeni Usame Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun da üst yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) referans listeleri oluşturarak devlet kadrolarına torpille yandaşlarını yerleştirdiğini gösteren belgeler ortaya çıkmış, önce bu belgeler TÜGVA tarafından inkar edilmiş ve fakat daha sonra ‘belgeler sızdırılmış’ denilerek bu belgelerin mevcudiyeti kabul edilmiş olup; Bu vakıf ve diğer tarikat, cemaat, dernek vb. oluşumlar tarafından kimlerin ve kimler aracılığı ile devlet kadrolarına yerleştirildiğinin; devlet kadrolarına yerleştirilen kişilerin kimler olduğunun, bunların hangi görevleri ifa ettiklerinin; yapılan mülakatlarda hakkaniyet ve adalet ölçüsünün nasıl yeniden sağlanabileceğinin; devlet memuru olmak isteyen diğer kişilere yapılan bu haksızlıkların nasıl telafi edilebileceğinin; torpil ve iltimasla devlet memuru olan, kadro alan, tayin olan, terfi eden kişiler hakkında ne yapılması gerektiğinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”







