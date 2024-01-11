Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:53

Güncelleme: 11.01.2024 - 10:53

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de Tunceli Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP Tunceli Belediyesi Başkan Adayı Ali Mustafa Çelikoldu. Peki, CHP Tunceli Belediye Başkan adayı Ali Mustafa Çelik kimdir? Ali Mustafa Çelik nereli, kaç yaşında?

ALİ MUSTAFA ÇELİK KİMDİR?

Ali Mustafa Çelik 1969 Tunceli doğumludur. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü mezunudur. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Yüksek Lisans eğitiminde ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitim Sürecine Katılımı, Eğitimde Yönetişim Süreci’ adlı çalışmayı yapmıştır. Yine Yüksek Lisans eğitimi sonucunda ‘ Başarı, Kişilik, ve Temsil Yeteneği ‘ kriterlerine göre dereceye girmiş ve Çin İnsan Kaynakları Yönetimini incelemek üzere, Çin’ de bir dizi seminerlere katılmıştır. Ankara Devlet Yabancı Diller Eğitim Merkezinde Fransızca eğitimi almıştır. Eskişehir Yunus Emre Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenlik hayatına başlamıştır. Daha sonra Tunceli Namık Kemal Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütmüştür.