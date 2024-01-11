CHP Mersin Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer nereli, kaç yaşında?
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin Mersin Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer oldu. Peki, CHP Mersin Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer nereli, kaç yaşında?
Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Vahap Seçeroldu. Peki, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçerkimdir? Vahap Seçer nereli, kaç yaşında?
VAHAP SEÇER KİMDİR?
Vahap Seçer, 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı. Seçer’in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor. Seçer, kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı. Vahap Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.
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