CHP Tunceli milletvekili adayları kim? 2023 CHP Tunceli milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Tunceli milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Tunceli milletvekili adayları kim? CHP Tunceli milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Tunceli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Tunceli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Tunceli milletvekili adayları kim? CHP Tunceli milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Tunceli milletvekili adayları tam listesi...
CHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Hüsniye Karakoyun
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