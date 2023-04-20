CHP Tunceli milletvekili adayları kim? 2023 CHP Tunceli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:33

Güncelleme: 20.04.2023 - 20:33

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Tunceli milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Tunceli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Tunceli milletvekili adayları kim? CHP Tunceli milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Tunceli milletvekili adayları tam listesi...

CHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Hüsniye Karakoyun