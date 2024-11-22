CHP, Tunceli ve Ovacık'a heyet gönderecek

CHP, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanması üzerine heyet görevlendirdi.

CHP, Tunceli ve Ovacık'a heyet gönderecek
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ANKA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 22:19

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanması üzerine heyet görevlendirdi.

Heyette, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, PM üyesi Saniye Barut, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu yer alıyor.


Etiketler: #Özgür Özel #Heyet #Tunceli

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