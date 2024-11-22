CHP, Tunceli ve Ovacık'a heyet gönderecek
CHP, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanması üzerine heyet görevlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli Belediyesi ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanması üzerine heyet görevlendirdi.
Heyette, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, PM üyesi Saniye Barut, eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu yer alıyor.
Etiketler: #Özgür Özel #Heyet #Tunceli
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