Özgür Özel'den kayyum kararına sert tepki: 'Gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışları...'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 21:34

Güncelleme: 22.11.2024 - 21:44

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını ve yerlerine kayyum atandığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile karara sert tepki gösterdi.

Özel, "Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır" ifadelerini kullanarak, "Gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur" dedi.

"BU HUKUKSUZLUĞA DA DİRENECEĞİZ"

Özel'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır.

Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır.

Taziye ölüye değil, diriye yapılır.

Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler...

İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur.

Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz."