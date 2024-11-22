DEM Parti'den kayyum kararına ilk açıklama: 'Sadece darbeciliğinizi tescilliyor, suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 21:13

Güncelleme: 22.11.2024 - 21:15

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediyesi'ne ve ilçe belediyesi olan Ovacık Belediyesi'ne kayyum atandığını duyurdu. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı.

DEM Parti'den konuya ilişkin ilk açıklama sosyal medya hesabı üzerinden geldi. Açıklamada belediyelerin 'gasp edildiği' belirtilerek, "Sadece darbeciliğinizi tescilliyor, suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz" denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde yer aldı:

"İktidar halk iradesini adım adım ortadan kaldırıyor. Yargı eliyle verilen kayyım ayarlı siyasi kararlar sonucunda bugün Dersim ve Ovacık belediyeleri de gasp edildi. Kayyım darbesinde ısrar ederek partimizi yıldırmayı, halkı siyasi tercihlerinden vazgeçirmeyi ve topluma bu darbeyi kabul ettirmeyi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sadece darbeciliğinizi tescilliyor, suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz. Halk iradesi karşısında dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da yenileceksiniz."