CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 12.11.2023 - 11:52

Güncelleme: 12.11.2023 - 11:52

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belli oldu. CHP Parti Meclis üyesi Yalçın Karatepe ise CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Peki, Yalçın Karatepe kimdir? Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli?

YALÇIN KARATEPE KİMDİR?

Yalçın Karatepe 1964 yılında Malatya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İktisat bölümünden 1986 yılında mezun oldu. New Orleans Üniversitesi'nde finans alanında doktora eğitimini tamamladı. 2012-2015 yılları arasında Mülkiye'de dekanlık yapmıştır. Farklı televizyon kanallarında ekonomi ve siyaset konulu programlara konuk olarak katılmaktadır. Aynı zamanda CHP Parti Meclis üyesidir. Özgür Özel'in yeni kurduğu Merkez Yönetim Kurulu'nda ise CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

