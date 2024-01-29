CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kimdir? İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 29.01.2024 - 23:25

Güncelleme: 29.01.2024 - 23:25

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen CHP'de İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre CHP İstanbul Seferihisar Belediyesi Başkan Adayı İsmail Yetişkin oldu. Peki, CHP İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kimdir? İsmail Yetişkin nereli, kaç yaşında?

İSMAİL YETİŞKİN KİMDİR?

İsmail Yetişkin, 1976 yılında Seferihisar’da doğdu. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan Yetişkin Seferihisar Asil Nadir Lisesi’nden mezun olduktan sonra 27 yıl boyunca partide Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerini sürdürdü.

Aktif iş hayatına tarım ve ticaretle başlayan İsmail Yetişkin Seferihisar’da Dutlaraltı’nda esnaflık yaparak iş hayatına devam etti.

İSMAİL YETİŞKİN EVLİ Mİ?

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda %52’lik oyla Seferihisar Belediye Başkanlığı’na seçilen İsmail Yetişkin evli ve iki çocuk babasıdır.