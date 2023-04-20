CHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 CHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Uşak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Uşak milletvekili adayları kim? CHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:34
CHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 CHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Uşak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Uşak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Uşak milletvekili adayları kim? CHP Uşak milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Uşak milletvekili adayları tam listesi...

CHP UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ali Karaoba


İsmet Akın


Sevinç Yazgan


Milletvekili uşak CHP

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