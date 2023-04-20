CHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 CHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:34

Güncelleme: 20.04.2023 - 20:34

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Uşak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Uşak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Uşak milletvekili adayları kim? CHP Uşak milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Uşak milletvekili adayları tam listesi...

CHP UŞAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ali Karaoba





İsmet Akın





Sevinç Yazgan