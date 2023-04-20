CHP Van milletvekili adayları kim? 2023 CHP Van milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Van milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Van milletvekili adayları kim? CHP Van milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:36
CHP Van milletvekili adayları kim? 2023 CHP Van milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Van milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Van milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Van milletvekili adayları kim? CHP Van milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Van milletvekili adayları tam listesi...

CHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Seracettin Bedirhanoğlu


2. Ercan Çiçek


3. Yılmaz Kılıç


4. Burak Çıtak


5. Aslı Arvas


6. Cafer Gürsel


7. Meral Ayhan


8. Aziz Örek


Milletvekili Van CHP

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