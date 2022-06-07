CHP, Van’da sahaya indi, yüzde 1.9 olan oy oranını yüzde 10’a çıkardı

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

CHP’nin kanayan yarasıydı Anadolu. Bir zamanlar tulum çıkardıkları bölgelerde, neredeyse “tabela partisi” haline gelmişti altı ok. Ağrı, Aksaray, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak ve Van’da bırakın milletvekili çıkarmayı yüzde 1-2’leri bile zor aşar noktadaydılar.

HALKLA YAKINLAŞTILAR

Ne var ki yaklaşan 2023 seçimleri öncesi bu tablo yerini umuda bırakıyor. MYK ve PM kadrosunun Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sahaya inme kararını uygulamaya koyması ve Anadolu turu işe yaramış. Bir dönemler, koruma ordusu ile girebildikleri Diyarbakır’ı artık konvoylarla dolaşıyorlar. Keza Gaziantep ve Şanlıurfa’da da öyle... CHP’liler sokağa indikçe halk da onlara yaklaşıyor.

En son Van’da yapılan “Belediye Başkanları Çalıştayı” bu gerçeği daha net ortaya koydu. Buluşmanın adı her ne kadar “çalıştay” olsa da CHP aslında daha önce başkan ve milletvekili çıkaramadığı bölgelerde varlığını hissettirmek istemişti. Çünkü son seçimlerde CHP’nin il genelinde toplam oyu yüzde 1.9’a takılıp kalmıştı.

Geçen haftaki Van ziyaretinde CHP büyük ilgi gördü. Üç büyükşehrin belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer’in kent merkezindeki ziyaretleri medyaya yansıdı. Başkanlar 200 metrelik mesafeyi yoğun ilgi nedeniyle bir saatte yürüyebildi. Girdikleri dükkândan çıkamadılar, sorular, sorunlar, dert yanan yurttaşlar nedeniyle.

Bir de ilçelerde görev alıp Van’ın en ücra köşelerine giden belediye başkanları vardı. Bunlardan biri de Çaldıran. Sınır toprağı, iki adım sonrası İran. Bu ilçe için genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, bölge insanına hâkim dört ismi; Ataşehir’den Battal İlgezdi, Kadıköy’den Şerdil Dara Odabaşı, Dikili’den Adil Kırgöz ve Borçka’dan Ercan Orhan’ı görevlendirmişti. Eskiden, “CHP’li diye” kapanan kapılar bu kez dört başkana ardına kadar açılmış. Elbette serzeniş de varmış, teşekkür de... “Bugüne kadar neredeydiniz, niye bizim derdimizi dinlemediniz” diye çıkışan da olmuş dört başkana, “Siz gelmediniz, bizi dilimizle dinimiz arasında sıkıştırdılar, sizi unutturdular” diyen de. Sohbete gerçekçi yaklaşıp “Biz size derdimizi anlatıyoruz, iktidar değilsiniz, şu an çözemezsiniz ama en azından bilin” şeklinde konuşan bir esnaf, yandaki dükkânı işaret etmiş, “Bakın orası kapalı gibi duruyor ama açık, çünkü bütün elektrikleri yaktığımızda ayda 60 lira fatura gelirken şimdi 300 lira geliyor. Biz de içeride tek ampul yakıyoruz. Yakında onu da kökünden söndüreceğiz!”

3 HARFLİ MARKETLER VURDU

Yine bir başka esnaf, “İki günü siftahsız geçtik...” demiş üzgünce; karşısına açılan üç harfli marketleri işaret ederek. “Eskiden biz satış yapabiliyorduk. Şimdi ilçeye altı market açıldı, ne uğrayanımız var, ne alışveriş yapan...”

Dört belediye başkanının da ortak izlenimi, sokakta yoğun bir işsizlik ve ekonomik krizin olduğu ve AKP’nin artık eridiği yönünde.

İşin elbette bir de parti boyutu var. Örneğin Çaldıran’da son seçimde 439 oy almış CHP. 61 bin kişinin yaşadığı, 33 bin kişinin oy kullandığı ilçede sadece bir kahvehaneyi dolduracak kadar insan oy vermiş CHP’ye. Çünkü umut olmamış son 20 yılda. Elbette parti içi siyasetin geçmiş dönemde büyümeye pek izin vermemesi, sadece ilçe ve il kongrelerine yönelik hesaplar büyütmemiş Van genelinde CHP’yi. Son iki yıldır ise sadece Van’da değil, Şırnak’ta, Mardin’de, Adıyaman’da daha doğrusu Anadolu’nun uzak bölgelerinde toparlanış var. CHP’nin resmi bir ağzı, “Van’da şu an yüzde 10’u geçtik. 10’a katladık, ayrıca Türkiye genelinde de CHP yüzde 25’i geçemez hurafesi de Anadolu’nun toprağı altında kalmıştır an itibarıyla, bunun nedeni sahaya inmemiz ve örgütlerimizin yüreklice çalışması” diyor.

Evet, CHP’de gözler şimdi Erzurum ya da Karadeniz’de yapılacak bölge ziyaretinde.