CHP ve DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:49

Güncelleme: 06.01.2025 - 18:26

DEM Parti İmralı heyeti yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek.

DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın son açıklamalarının ardından liderler zirvesine devam ediyor.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"CHP heyetini yarın saat 10.30'da DEM Parti heyeti ziyaret edecektir. Bu ziyaret ve görüşme bizim her zaman altını çizdiğimiz TBMM'nin bu konudaki tek çözüm yeri olması gerektiğidir. Ziyaret yine TBMM'de gerçekleştirilecektir .

CHP heyetine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlık edecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayek Böke, Gölge Adalet Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökçe Gökçen ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın eşlik edecektir"

ZİYARETLER BUGÜN DEVAM ETTİ

İmralı heyeti, bugün ilk Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara'daki Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Heyetin ikinci durağı ise AKP oldu. Bugün 13.30 civarlarında başlayan görüşmede DEM Parti heyetini AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin karşıladı.

Görüşmede AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP TBMM Grup Başkanvekili Efkan Ala da bulundu.

Heyetin son adresi ise Saadet Partisi oldu.

CHP İLE GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

7 Ocak Salı günü ise saat 13.00'te DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ve 15.30'da ise Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile görüşecek olan DEM Parti heyetinin CHP ile görüşeceği tarih de belli oldu.

İmralı heyeti yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek.