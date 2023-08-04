CHP ve İYİ Parti pazarlığı: Ankara ilçelerinde ittifak beklentisi

Yayınlanma: 04.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 03:00

Yerel seçimlere 8 ay kala Cumhur İttifakı kanadı seçim çalışmaları ile ilgili “düğmeye basarken”, daha önceki seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında seçimlere katılan CHP ve İYİ Parti’nin, 2024’teki seçimlerde “işbirliği yapıp yapmayacağı” ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

İYİ Parti’nin, yerel seçimlerde “bazı illerde CHP ile işbirliği yapılabileceği konusunda, yetkili kurullarda değerlendirilmek üzere kapıların tam kapatılmadığı” belirtilirken, Ankara kulislerinde, “İYİ Parti’nin CHP’den, MHP’nin yönetimindeki Etimesgut ve Gölbaşı ile CHP’nin yönetimindeki Yenimahalle ilçelerini istediği” iddia edilmişti.

CHP kanadı, Ankara genelinde İYİ Parti ile “ancak belediye başkan yardımcılıkları ve belediye meclis üyelikleri özelinde bir işbirliğinin yapılabileceğinin” altını çiziyor.

CHP’li yetkililer, “Yenimahalle ilçesi üç dönemdir CHP’de. Bizim yönetimimizde olan bir ilçenin başka bir partiye bırakılması imkânsız. MHP’nin yönetiminde olan Etimesgut ve Gölbaşı belediyeleri için de mümkün görünmüyor. Gölbaşı ilçesinde, seçmen profili değişiyor, merkez sağdan sola doğru kayıyor. Bu nedenle Gölbaşı ve Etimesgut ilçelerinde de CHP’nin aday çıkarması daha uygun” değerlendirmesini yapıyor.

‘BİR TALEBİMİZ YOK’

İYİ Parti kanadı ise Ankara’nın Etimesgut, Gölbaşı ve Yenimahalle ilçeleriyle ilgili “CHP ile herhangi bir işbirliği ile ilgili bir talebimiz yok” görüşünü paylaşıyor. Parti yetkilileri, “Önceliğimiz partimizin önümüzdeki yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılması. Ancak Ankara özelinde CHP’den, belediye başkan yardımcılıkları ve belediye meclis üyelikleri konusunda bir teklif gelirse bu durumu kendi yetkili kurullarımızda değerlendiririz” görüşünü dile getiriyor. Ancak İYİ Partili yöneticiler, “bu seçimlerde başkanlık istediklerinin” de altını çiziyor.