CHP ve MHP’li Meclis üyelerinden AKP’ye 'bütçe' tepkisi

04 Ağustos 2022 Perşembe, 09:40

Elazığ İl Özel İdaresi ağustos ayı Meclis toplantısının ikinci gününde 2022 yılı bütçesine 121 milyon 800 bin lira ek ödeneğin ilgili harcama kalemlerine aktarılması konusu ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporu görüşmeleri yapıldı.

Sözcü'nün haberine göre, yapılan görüşmelerde MHP ve CHP'li Meclis üyeleri harcamaların nerelere yapıldığı ve çalışmaların hangi aşamada olduğuna dair meclisin bilgilendirilmediğini belirterek tepki gösterdi.

"NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMİYORUZ"

Ek bütçeyle ilgili söz alan ve gelen ödeneğin hangi çalışmalarda harcandığını ve çalışmaların ne aşamada olduğuna dair bilgi verilmediğini belirten CHP Elazığ İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu, şunları kaydetti:

*Günlerce burada genel bütçeyle ilgili neler yapılacağı, nasıl bir yol gidileceğini günlerce tartışmıştık ve reel bir bütçe yapmıştık.

*Geldiğimiz noktada borçlanma, ek bütçe yine Ertuğrul beyin söylediği gibi enflasyon farkından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı hala programlarımızın geldiğimiz sekizinci ayda eksik kaldığını görmekteyiz.

*Bütçe yaparken herkesin talebi zaman zaman yaptığımız programlarla ilgili gidişatın hangi aşamada olduğunu Meclis'in bilgilenmesini istemiştik ve her Meclis toplantısında bu bilgi verilecekti. Ama Geldiğimiz noktada bütçenin nereye gittiğini bilmiyoruz.

*Yol şubeye 36 milyon bütçe yazmışsınız 15 asfalt ve yol yapımı için söyleniyor ama bu asfalt ve yol yapımı hangi ilçe ve köylere yapılacağıyla ilgili bilgim yok.

*Varsa bilgileri komisyon başkanımız bu çalışmaların nerelere yapılacağı ve hangi aşamalarda olduğu konusunda Meclis'i ve kamuoyunu bilgilendirsin.

*Borçlanmayı da yaparken aynı sıkıntıyı yaşadık borçlanmanın nereye yapılacağı sonradan Meclis'in bilgisi oldu.

*Varsa burada yanlış sanırım o zaman borçlanmanın nereye gittiğine dair Turgay beyde muzdaripti.

*Burada da kanaatimce bu ek bütçenin nerelere yapacağı, hangi eksik işlerde kullanılacağıyla ilgili bilgimiz yok.

*2021'de yapılan programlarla ilgili bu ek bütçenin nerelerde kullanıldığı hangi harcama kalemlere aktırıldığı ve nerelerin eksik kaldığıyla ilgili Yol Şube müdürümüz gelsin buraya Meclis'i bilgilendirsin.

"KEYFİYET VAR" ÇIKIŞI

‘Meclis'in bilgilendirilmesi konusunda bizde muzdaribiz' diyen MHP grup başkanvekili Osman Dilek, şöyle konuştu:

*Biz gidip önümüzü düğmeleyip bürokrasinin karşısında ‘şurayı ne yaptınız, burayı ne yaptınız?' diyecek noktada değiliz. Onlar gelip burada Meclis'e bilgi verme mecburiyetleri var.

*Keyfiyet var bende bu keyfiyeti hissediyorum. Bu programdan bağımsız söylüyorum kaç sefer burada toplanıldı söylenildi.

*Aylık, iki aylık ya da üç aylık belli dönemlerde meclis bilgilendirilsin. Şuanda 40-50 milyon bir para harcandı biz nerede neyin yapıldığını sormamıza rağmen öğrenemedik nereden başlandığını haberimiz yok, nereye köprü yapıldı, nereye menfez yapıldı bizim bilgimiz yok.

*Bunların bilgisini kim verecek başkanım? Kaç aydır meclisin bilgilendirilmesini istiyoruz ama kim gelip bilgi verdi?

*Kaç aydır bizim bu talebimiz var kimse lütfedip gelmiyor meclisi kimse ciddiye almıyor. Bilgilendirilmeden dahi kaçılıyor.

*Daha önceki toplantılarda da talebimiz meclisi bilgilendirin. Yapılan hiçbir şeyde biz MHP grubu olarak haberimiz yok.

*Yine istediğiniz yerde başlayın yine istediğiniz yerden bitirin sadece bilgi edinmek istiyoruz bilgi gelmeyince şüpheye düşüyoruz.

“BÜYÜK BİR ARTIŞ SAĞLANDI”

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP meclis üyesi Ertuğrul Kar ise merkezi idareden almış oldukları payda büyük bir artış olduğunu söyledi.

Kar, şunları söyledi:

*Enflasyon artışlarından dolayı merkezi idareden almış olduğumuz paylarda büyük bir artış sağlandı.

*Geçen yıl temmuz ayında merkezi idareden kurumumuza gelen pay 12 milyon 964 bin 103 lirayken bu yıl 39 milyon 056 bin 046 liraya çıktı.

*Tabi malumunuz 2021 yılı sonunda tahmini bütçede merkezi idareden gelen paylar koyulduğu zaman yaklaşık 196 milyon civarında bir paraydı. Ancak şuana kadar gerçekleşen 163 milyon, bu ayki 39 milyonla bu tamamen gerçekleşmiş oldu.

*Bu önümüzdeki dört ayda artışlardan gelecek paylar bu 127 milyon küsuru karşılıyor. Bundan dolayı denk bütçeyi karşılayacağı tahmin ediliyor.

*Merkezde çoğu yatırım programının bir kısmı gerçekleşmiş bulunmakta ancak malumunuz daha sezonun ortasındayız. Asfalt sezonu temmuz-ağustos ayında olduğundan 45 gün devam edecek bu programlar eylül ayı sonu itibariyle gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

*Yatırım bütçesi ayrı yatırım programı ayrı. Biz komisyon olarak yatırım programının bütçeleşmesini yaptık yaptık komisyon olarak.

*Daha önceki merkezin yada ilçelerin yapılmış olan yatırım programlarına kaynak aktarımı yapıldı burada.

*Yani burada biz nerelere ne yapıldığı değil biz bütçeyle ilgili komisyon olarak o eksiklerin ne kadar hangi müdürlüklerde kaynak eksiği olduğunu tespit ettik.

*Bu tespitlerimizi istinaden de zaten cetveli divan okudu ve bilgi olarak arkadaşlara da dağıtıldı.

*Burada yapılan bütçe daha önceki yatırım programlarının gerçekleşmesi için maliyet artışlarından dolayı eksik kalan miktara finansa edilmiş.