Akdeniz Belediyesi meclis üyelerine gözaltı: ‘Yargı eliyle siyasete darbe’

04 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Mersin’deki AKP’li Akdeniz Belediyesi, Başkan Mustafa Gültak tarafından belediye taşınmazı satışı, 50 milyon liralık borçlanma gibi konular için olağanüstü toplantıya çağrıldı. İlk çağrı 21 Temmuz için yapılırken sonradan tarih 28 Temmuz olarak değiştirildi. Ancak belediye meclisinin 5 HDP’li üyesi, toplantının yapılacağı sabah gözaltına alındı. Duruma tepki göstermek isteyen CHP grubunun sözünün kesilmesi üzerine CHP’li üyeler de toplantıyı terk etti. Bu nedenle 38 üyenin bulunduğu meclis, 16’sı AKP’li toplam 17 üyeyle toplandı ve kararları aldı. Gözaltına alınan HDP’li üyeler de aynı gün serbest bırakıldı.

Duruma tepki gösteren eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, “Türk yargı tarihinde Mersin’de yaşananlar bir ilk. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun derhal Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma açarak olayı bütün gerçekliği ile ortaya çıkarması gerekiyor. Aksi takdirde bu olay siyasette yol olur, yargı kendi kendini imha etmiş olur. Yargı eliyle belediye meclis üyelerinin rehin tutulup, belediye meclisinden istenilen karar çıktıktan sonra serbest bırakılmaları, yargı ve Emniyet eliyle siyasete darbedir” diye konuştu.