Çoğunluk sağlanamadı, Meclis sağlıkta şiddet için olağanüstü toplanamadan kapandı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin sağlıkta şiddetle ilgili genel görüşme amacıyla olağanüstü toplantı talebiyle önceki gün açıldı. Ancak toplantı yeter sayısı bulunamadığından, CHP’nin talebi düştü. TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için toplanamadan kapandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, yasa teklifinin görüşülememesine “Bundan sonra olacak her türlü şiddetten bu yasayı Meclis’ten çıkarmayan iktidar sorumlu” diyerek tepki gösterdi. Ökten, “Bu yasanın çıkmasını engelleyen ve Meclis’e gelmeyen partileri, özellikle gelmeyen doktor milletvekillerini kınıyoruz. Muhtemelen bir sağlık çalışanının daha öldürülmesini bekliyorlar” dedi.

"BEKLENENİN TERSİ"

Sağlıkta şiddetin partiler üstü bir sorun olduğuna vurgu yapan Ökten, “Bu bizde çok büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yarattı. Partilerin bu konuya ayrı bir hassasiyet gösterip bu konuyu görüşüp iyi bir yasa çıkaracaklarını tahmin ederken tam tersi bir süreç oldu. Yeni yasama yılında ilk gündem maddesi olarak bu yasayı ele alınmalı. Bu siyasete malzeme yapılacak bir durum değil. O parti vermiş veya bu parti vermiş bizim için fark etmiyor. Şiddete uğrayan kişinin siyasi görüşüne bakılmıyor, hepimiz şiddete uğruyoruz” diye konuştu.

"GÜNÜBİRLİK ÇIKARLAR"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise Sağlıkta Şiddet Yasası’nın görüşülememesiyle ilgili “Sunduğumuz kanun teklifi Türk Tabipleri Birliği olmak üzere alandaki odaların, sendikaların, derneklerin aktif katılımıyla hazırlanmıştır. Partimiz bu konuda TBMM’yi göreve çağırarak sadece doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik görevini değil, nitelikli bir sağlık hizmeti almaya hak eden toplumun bütün kesimlerine yönelik görevini yerine getirdi. Cumhur İttifakı ise TBMM’nin bu görevini yerine getirmesini engelleyerek günübirlik çıkarları için gafletle hareket etti” değerlendirmesini yaptı. Sağlıkta şiddetin giderek arttığına dikkat çeken Girgin, “Hastaneleri ticarethane haline getiren piyasalaşma derinleşiyor, doktorlar rekabete zorlanarak sağlık hizmetinin niteliği düşmeye devam ediyor, sağlık çalışanları sürekli şiddete maruz kalıyor. Önceki gün saygıdeğer bir doktorumuzun ofisine dana dili bırakılarak ölümle tehdit edildi. Bu olanlara karşın yasa teklifinin hâlâ görüşülmemesi nedeniyle kim sağlıkta piyasalaşmaya son vermek istiyor, kim sağlıkta şiddeti bitirmek istiyor herkes ayan beyan gördü” dedi.