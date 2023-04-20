CHP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 CHP Yalova milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:37

Güncelleme: 20.04.2023 - 20:37

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Yalova milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Yalova milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Yalova milletvekili adayları kim? CHP Yalova milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Yalova milletvekili adayları tam listesi...

CHP YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Tahsin Becan





Mehmet Gürel





Yasemin Fazlaca