CHP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 CHP Yalova milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Yalova milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Yalova milletvekili adayları kim? CHP Yalova milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:37
CHP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 CHP Yalova milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Yalova milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Yalova milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Yalova milletvekili adayları kim? CHP Yalova milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Yalova milletvekili adayları tam listesi...

CHP YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Tahsin Becan


Mehmet Gürel


Yasemin Fazlaca


Milletvekili Yalova CHP

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