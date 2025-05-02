CHP yarın Konya'da... CHP Konya Milletvekili Bektaş: 'Biz demokrasiye uygun bir şekilde mitingimizi yapmak istiyoruz!'

Yayınlanma: 02.05.2025 - 12:10

Güncelleme: 02.05.2025 - 12:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Barış Bektaş, partisinin Kılıçarslan Meydanı'nda yarın düzenleyeceği ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitingi öncesi yaşanan silahlı saldırı olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bektaş, "Kamu düzeninin bir an önce sağlıklı bir şekilde sağlanmasını bekliyoruz. Çünkü dün gece de şehrin belirli noktalarında birçok pankartımızın kesildiğini ve üst geçitlere yine bu mitingimizi anons etmek için astığımız bütün aparatların parçalandığını, yırtıldığını gördük. Biz demokratik bir ülkede, demokrasiye uygun bir şekilde, barışçıl bir şekilde mitingimizi yapmak istiyoruz" dedi.

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Partisinin Konya İl başkanlığında, CHP'nin sesli anons yapan aracının, kimliği belirlenen bir şahıs tarafından silahla taciz edildiğini ve küfürlü saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

"ŞÜKÜR Kİ YARALANAN OLMADI"

Saldırganın kısa sürede gözaltına alındığını belirten Bektaş, "Partililerimizden çok şükür ki yaralanan olmadı. Ancak bu şahsın 'CHP sempatizanıyım, heyecanlandım, sevinç atışı yaptım' şeklindeki akıl dışı savunmalarının kamuoyuna pompalandığını üzülerek izliyoruz" dedi.

Bektaş, şu ifadelere yer verdi:

"Cumartesi saat 14'te Konya Kılıçarslan Meydanı'nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştireceğimiz mitingin anonslarını yapmaktayız. Bu çalışmalar kapsamında Çumra ilçemizde bu anonsu yapan aracımıza bir şahıs tarafından silahlı bir taciz atışında bulunulmuş ve küfürlerle bu vatandaşın bir saldırısı olmuş. Bu şahıs gözaltında ve partililerimizden herhangi bir yaralı yok çok şükür. Bu şahsın böyle bir çarpıp kendini kurtarmaya yönelik 'ben Cumhuriyet Halk Partisi sempatizanıyım heyecanlandım ve bu şekilde havaya atış ettim. Sevinç atışıydı' şeklindeki akıl dışı izahlarının kamuoyuna pompalandığını görüyoruz.

Bizim hiçbir partimiz bu tarz bir kriminal harekete girmemiştir bugüne kadar. Bu şahıs da küfürlerle bizim aracımızı taciz etmiş ve silahını ateşlemiştir. Bu şahısın bu beyanlarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Kamu düzeninin bir an önce sağlıklı bir şekilde sağlanmasını bekliyoruz. Çünkü dün gece de şehrin belirli noktalarında birçok pankartımızın kesildiğini ve üst geçitlere yine bu mitingimizi anons etmek için astığımız bütün aparatların parçalandığını, yırtıldığını gördük.

Biz demokratik bir ülkede, demokrasiye uygun bir şekilde, barışçıl bir şekilde mitingimizi yapmak istiyoruz. Bu bizim anayasal hakkımız bunun engellenmesine yönelik hareketleri azaltmak, minimize etmek hatta ortadan kaldırmak da kamu görevidir. Kamu yöneticilerinin görevidir. Herkesi görevini yapmaya çağırıyor. Tüm yurttaşlarımıza da mitingimize çok coşkulu geçeceğine inandığımız Konya mitingimize davet ediyorum."