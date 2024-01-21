CHP, yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor... Kurmaylar: Hizmetlerimizi anlatacağız

Yayınlanma: 21.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 21.01.2024 - 02:00

CHP, yerel seçimler için aday belirlediği haftalık parti meclisi toplantısını bu hafta gerçekleştirmedi. Parti kurmayları, aday açıklamalarının önümüzdeki hafta yapılacak toplantı ile devam edeceğini belirtti. Partinin yeni haftada Muğla ve Antalya gibi illerde adayını açıklaması bekleniyor.

ARAS’IN ADI GEÇİYOR

Mevcut başkan Osman Gürün’ün yeniden aday olmayacağını açıkladığı Muğla için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın adı geçiyor. Eski milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Arif Bulut’un aday adaylığı başvurusu yaptığı Antalya’da da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın adı öne çıkıyor. Ayrıca aday adaylarından büyükşehir belediye meclis üyesi Mehmet Hacıarifoğlu da bu hafta içinde Uysal lehine çekildiğini açıkladı.

İLÇELER DE MASADA

Parti kurmayları, DEM Parti ile yaşanan gerilim ile gündeme gelen mevcut başkan Muhittin Böcek için ise “Kendisi ile bir sıkıntımız yok. Antalya’yla ilgili analizler sürüyor. Bir sonraki parti meclisi toplantısında Antalya adayı da gündeme gelecektir” bilgisini paylaşıyor. Partililer gelecek Parti Meclisi toplantısında Ankara ve İstanbul için ilçe açıklamalarının da süreceğini aktarıyor.

KEÇİÖREN’E ÜÇ İSİM

Gelecek toplantıda Ankara için Mamak ve Keçiören’in adaylarının açıklanması bekleniyor. Keçiören için Serdar Tepeöz, Haydar Erseven ve Serdar Kendir aday adaylığı başvurusu yapmışken İYİ Parti’den istifa eden ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Etimesgut için önerdiği söylenen Mesut Özarslan’ın aday gösterilebileceği konuşuluyor. Partililer İzmir adayı sorulunca da Mart 2019 seçimlerini kazanan Tunç Soyer’in adaylığının 27 Ocak 2019’da duyurulduğunu anımsatarak “Bir gecikme yok” yanıtını veriyor.

‘HİZMET SEÇİLECEK’

Yerel seçim kampanyasına ilişkin de konuşan kurmaylar, iktidarın yine terör üzerinden kutuplaştırma hedefleyen bir dil kullandığına dikkat çekiyor.

CHP’nin ise bu tartışma zeminine girmeyeceğini söyleyen parti yönetiminden isimler şu değerlendirmeyi yaptı: “İktidarın yaşanan ekonomik krize karşı söyleyecek hiçbir şeyi yok. Belediyecilik hizmetleri konusunda da anlatacakları bir şey yok. Yaptıkları her şey ranta dayalı. Biz de hizmetlerimizi anlatacağız.”

Özellikle İstanbul ve Ankara’daki sosyal belediyecilik örneklerinin tüm Türkiye’ye örnek olacağını söyleyen kurmaylar, “Vatandaşa önceki seçimlerde ‘Ankara’da teröristler su faturası okuyacak’ denmişti. Ama onlar hizmet yapacak kişiyi seçmişti. Büyükşehirlerde yaşam kaygısı, hizmet kalitesi oy tercihini etkiliyor. Ankara ve İstanbul’da yapılan sosyal yardımlar ve hizmetler de insanlara nefes aldırıyor. Biz bu nedenle insanların yine hizmeti seçeceğini düşünüyoruz” değerlendirmesini yapıyor.