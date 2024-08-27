CHP yönetimi, Erdoğan’ın açıklamaları sonrası gerilen siyasi dile karşı temkinli: ‘Tuzağa düşmeyiz’

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bitlis programında CHP’yi hedef alarak “Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı. Kendi siyasi ikballeri dışında hiçbir gündemleri yok” dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan’ın bu sözlerine sosyal medya hesabından “Seni gidi züppe” karşılığını verdi. Bunun üzerine AKP’li vekiller ve bakanlar peş peşe tepki açıklamaları paylaştı. AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı da Özkan’a sosyal medya hesabından küfür etti. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren CHP yönetiminden isimler, iktidarın yine “Cambaza bak” oynadığını söyledi. Yerel seçimlerden bu yana AKP’nin yapılan anketlerde oy kaybetmeye devam ettiğini vurgulayan parti kurmayları “AKP oylarının düştüğünü görünce hemen terörize etmeye, kutuplaşmaya sarılıyor. Toplumun öncelikli sorunları farklı. Şu an ciddi bir ekonomik ve siyasi kriz var. Bu karanlık tabloya karşı hamle yapıyorlar. Tıpkı Can Atalay oturumunda çıkarılan kavga gibi” değerlendirmesini yaptı. Siyasetteki normalleşme sürecinden sonra AKP seçmeninden de CHP’ye yönelmeler olduğuna dikkat çeken partililer, “Kavgaya çekmek istiyorlar. Kendi arkadaşlarımız da dikkatli olmalı. Bu tuzağa düşmemek gerekiyor” dedi.

‘VATANDAŞLAR GÖRÜYOR’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir şunları söyledi: “Cumhurbaşkanının gerilimi bilerek artırdığının farkındayız. Normalleşme süreci olarak tabir ettiğimiz sürecin en önemli ayaklarından birisi nezaketsizlikten ve hakaret içeren konuşmalardan kaçınmaktır. Biz bu tutumun toplumdan olumlu destek aldığını biliyoruz. Çünkü vatandaşlar siyasilere baktığında birbirine hakaret eden insanlar yerine sorunlarını konuşan ve çözüm getiren siyasiler görmek istiyor.”

“Erdoğan bilinçi olarak dilini sertleştiriyor, buradan besleniyor” diyen Emir, “Bu oyuna gelmemek gerekiyor. Hukuki süreç başlatılacaksa, her cümlesinde hakaret sözcükleri olan cumhurbaşkanından başlanması gerekir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da bir araya geldi. Özel, parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler için eski başkanların önerilerini aldı.



KOMİSYON, ÇALIŞMALARINA BUGÜN DEVAM EDECEK: TÜZÜKTE ADAYLIK OLACAK MI?

CHP Tüzük Komisyonu, bugün yapacağı toplantı ile üyelik, önseçim ve kongre süreçleri gibi başlıkları değerlendirecek. Komisyonun bu hafta bir taslak çıkarması beklenirken; Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de partide farklı görüşler bulunuyor. Tüm parti üyelerinin adayı seçeceği bir yöntemin hukuksal olarak tüzüğe işlenemeyeceğini söyleyen bazı il başkanları, “Ayrıca böyle bir durumda genel başkanı da tüm üyeler belirlemeli” gibi değerlendirmeler yapıyor. Bunun dışında aday belirleme yöntemiyle ilgili “Yerel seçimlerde olduğu gibi örgüt denetiminde ön seçim yapılsın. Bütün üyelerin seçtiği kişiyi tek aday gösterelim” gibi Siyasi Partiler Yasası’nın getirdiği engellere çözüm olacak öneriler de sunuluyor.

