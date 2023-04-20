CHP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 CHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:39

Güncelleme: 20.04.2023 - 20:39

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Zonguldak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Zonguldak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Zonguldak milletvekili adayları kim? CHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi...

CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Deniz Yavuzyılmaz





2. Eylem Ertuğ Ertuğrul





3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)





4. Merve Kır





5. Cemalaettin Sağtekin