CHP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 CHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Zonguldak milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Zonguldak milletvekili adayları kim? CHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:39
CHP Zonguldak milletvekili adayları kim? 2023 CHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Zonguldak milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Zonguldak milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Zonguldak milletvekili adayları kim? CHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Zonguldak milletvekili adayları tam listesi...

CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Deniz Yavuzyılmaz


2. Eylem Ertuğ Ertuğrul


3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)


4. Merve Kır


5. Cemalaettin Sağtekin


Milletvekili zonguldak CHP

İlgili Haberler

CHP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 CHP Yalova milletvekili adayları tam listesi!

CHP Yalova milletvekili adayları kim? 2023 CHP Yalova milletvekili adayları tam listesi!
CHP Van milletvekili adayları kim? 2023 CHP Van milletvekili adayları tam listesi!

CHP Van milletvekili adayları kim? 2023 CHP Van milletvekili adayları tam listesi!
CHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 CHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

CHP Uşak milletvekili adayları kim? 2023 CHP Uşak milletvekili adayları tam listesi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler