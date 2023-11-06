CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti, Özgür Özel 8. genel başkan oldu

Yayınlanma: 06.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 03:00

CHP’de neredeyse bir gün süren genel başkanlık yarışının sonucunda kazanan Özgür Özel oldu. İlk oylama, önceki akşam saat 23.00’te sona erdi. İlk turun sonucunda Özel, 682 oy alarak Kılıçdaroğlu’nu (664) geride bıraktı. İkinci tur oylaması saat 02.30’a kadar sürdü. Bu sırada en çok tartışılan konu, Kılıçdaroğlu’nun çekilip çekilmeyeceği oldu. Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bu konuyla ilgili Kılıçdaroğlu ile görüştüğü belirtildi. Ancak Kılıçdaroğlu yarıştan çekilmedi.

Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra Özel’i tebrik için kalmadı ve evine gitti. Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Büyük önderimiz Atatürk’ün emanetini bugüne kadar onurla taşıdım. Kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Yeni genel başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİME ODAKLANACAĞIZ’

Bu sırada salonda ise, saatler 03.00’ü göstermesine karşın coşku yaşanmaya devam etti. Divan Başkanı İmamoğlu, Özel’in 812 oy alarak CHP’nin yeni genel başkanı seçildiğini ilan etti. Genel başkan olarak yaptığı ilk konuşmasında Özel, “Hep birlikte beş ay sonraki yerel seçim sürecine odaklanacağız. Cumhuriyetin 100. yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu’yla ve bu partiye emek veren herkesle birlikte el ele, omuz omuza yerel seçim zaferi için yola çıkıyoruz” dedi.

Sonucu değerlendiren değişimciler, tabanın ve seçmenin partiye verdiği net mesajın kurultay sonucuyla karşılık bulduğunu vurguluyor.

‘DEĞİŞİME YER AÇARIZ’

Kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimler, seçimle yaşanan bir genel başkan değişikliğinin demokrasi tarihi açısından değerli olduğunu söyleyerek “Bir değişim oldu. Bu halkın da ilgisini partiye çekecektir. Bundan sonra CHP’deki değişim tüm siyaseti etkileyecektir. Yeni yüzler, yepyeni bir söylem göreceğiz. Bundan sonra bizim yapacağımız şey de partiye destek olmak. Değişime yer açmak” değerlendirmesini yaptı.