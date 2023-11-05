Erdoğan 'açılış'ı yaptı, ilk günden CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i hedef aldı: 'Al birini vur ötekine'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 14:31

Güncelleme: 05.11.2023 - 15:18

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminden sonra CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak seçilen Özgür Özel'i hedef aldı.

İLK GÜNDEN HEDEF ALDI, İSMİNİ BİLE ANMADI

"Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi" sözlerini kullanan Erdoğan, "Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçmişti. İkinci tura kalan seçimde Özgür Özel 812 oy alarak; CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı olmuştu. Kılıçdaroğlu da Özel de, kurultayda yaptıkları konuşmaya; cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndererek başlamıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şöyle:

* Şu anda aldığım rakamlara göre alanda 40 bin kişi var. Halkımla beraber bu güzellik bana ayrı bir güzellik veriyor. Burada dükkanlar, mağazalar çalışmaya başladığında, herkes konutlara yerleştiğinde buraların ne kadar güzel olacağını herhalde takdir ediyorsunuz. AK Parti milletimize bir söz vermişti.

* Demişti ki 'Artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' Aradan geçen 21 yılda hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını görmenin kıvancı içindeyiz. Eksiden buralar neydi? Şimdi ne olduğunu görüyorsunuz değil mi?

"HİÇ KİMSE ARTIK 'NE OLACAK HALİM' ENDİŞESİ TAŞIMIYOR"

* Artık bu ülkede darbecilerin, cuntacıların borusu ötmüyor. Bu ülkede vesayetçilerin tekeri dönmüyor. Bu ülkede artık kimse öz yurdunda garip muamelesi görmüyor. Hiç kimse artık 'ne olacak halim' endişesi taşımıyor. Artık bu ülkede çalışmak, üretmek, kendini geliştirmek isteyen herkesin yolu açık.

* Her yerde insanımız aynı duyguyla hayatına sarılıyor. Tek başına bu başarının gururu bile bize yeter. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile çıtayı yukarı çıkarıyoruz.

ADETA BİR ATEŞ ÇEMBERİNİN ORTASINDAYIZ

* Eskisinden daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Bu ateşin ülkemize zarar vermesine müsaade etmeyecek imkana da güce de sahibiz. Karadeniz’e barış gelecekse bizimle gelecek. Suriye ve Irak’taki kardeşlerimizin güvende kalmasını biz sağlayacağız.

* Kuzey Afrika’dan Güney Asya’ya dostlarımızın ve kardeşlerimizin kalplerinin ve gözlerinin aradığı o güven biz olacağız. Filistin topraklarının dört bir yanında masumları öldüren katillerin yakasından yapışmak bizim insani vazifemizdir. Bu alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine, gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak da boynumuzun borcudur.

İLK GÜNDEN ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

* Ana muhalefetin dün kurultayı vardı. Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Bay bay Kemal, Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi. Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin.

"BENİM VATANDAŞIM SANDIKTA GEREKENİ YAPAR"

* Yerel seçimlere Rize olarak hazır mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz?

* Biz hep eserlerimiz ve hizmetlerimizle karşınıza çıktık. Şimdi Derepazarı'nda lojistik merkezini inşa ediyoruz. Bitince tüm ihtiyaçların karşılanmasını oradan sağlayacağız. 21 yılda 66 milyar lira tutarında Rize'ye kamu yatırımı yaptık. Ana muhalefetin yavrularının burada hizmeti var mı? Benim vatandaşım gerekeni sandıkta yapar. Eğitimde yaklaşık 6 bin kapasiteli yurt binaları açtık. Bütün öğretim üyelerinin lojmanlarını yaptık. Sağlıkta 29 tesisi açarak hizmete sunduk. Şehir hastanesinin ihale süreci devam ediyor. TOKİ aracılığıyla konutları hak sahiplerine teslim ettik. Güneysu Millet Bahçesi'ni tamamladık.

* Ulaştırmada 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 191 kilometreye çıkardık. Denizin üzerine inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımızı şehrimize kazandırdık. Tarım ve ormanda toplam 98 tesis inşa ettik. Çiftçilerimize 9 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Enerjide birçok ilçeye doğalgaz arzını sağladık. Bunlarla kalmıyoruz. Bugünkü açılışta tamamlanana yatırımları hizmete açıyoruz.