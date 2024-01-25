CHP'de Ankara senaryoları

Yayınlanma: 25.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 25.01.2024 - 03:00

Yerel seçimler için haftalık parti meclisi toplantılarına yarın devam edecek CHP’de Ankara’nın ilçelerinde de çok sayıda adayın yarın ilan edilmesi bekleniyor. Partinin Ankara’da en güçlü olduğu ilçe Çankaya’da da kimin aday gösterileceği merakla bekleniyor.

Yaklaşık 24 aday adayının yer aldığı Çankaya’da genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi ile parti meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner’in isimleri ön plana çıkıyor. Ancak iki ismin adaylığına da parti içinden itirazlar yapılıyor. Çiftçi’nin yeni seçilen CHP yönetiminde yer aldığı için “adaylığının doğru olmayacağı” eleştirisi getirilirken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla konuşulan Güner’in de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatı olması nedeniyle “uygun olmayacağını söyleyenler” bulunuyor.

Çankaya’da mevcut başkan Alper Taşdelen ise geride kalan hafta sonunda Abidin Paşa Köşkü’nün Milli Mücadele Müzesi olarak açılışı sırasında yaptığı konuşma ile dikkat çekmişti. Taşdelen, üstü kapalı olarak CHP lideri Özgür Özel’in aday belirleme kriterleri olarak açıkladığı “mevcut başkandan memnuniyet olunması, oylarının partinin oyunu aşması” şartlarına değinerek “Yüzde 58 olan oyu önce 64’e, sonra 74’e çıkarttık. O çıkış partimizin genel oyunu artırdı. Son seçimde 46 olan parti oyumuzu 54.5’e çıkarttık. Son seçimde partimizin oyundan 20 puan fazla aldık” ifadelerini kullanmıştı.

İKİ İLÇEDE TEPKİ

Partinin Keçiören adaylığı için ise İYİ Parti’den ayrılan ve Mansur Yavaş’ın Etimesgut adaylığı için önerdiği belirtilen Mesut Özarslan konuşuluyor. Ancak Yavaş’ın Özarslan’ı Keçiören’e değil, Mamak’a önerdiği kaydediliyor. Parti tabanının Mamak’a CHP kökenli bir aday istediği vurgulanıyor. Mamak’ta aday adaylarının da örgüt içine Özarslan’ın adının konuşulmasıyla ilgili duydukları rahatsızlıklarını ilettiği belirtiliyor.

Partinin Polatlı adaylığı için de ilçedeki mevcut başkan MHP’li Mürsel Yıldızkaya’nın CHP’ye geçebileceği konuşuluyor. Son olarak partinin aday adayları Yıldızkaya’yla ilgili iddialara tepki göstermiş ve “CHP’nin adayı CHP’li olmalı” vurgusunu yapmıştı.