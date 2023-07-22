'Üye sistemi' sızdırıldı iddialarına CHP'den yanıt

Yayınlanma: 22.07.2023 - 17:14

Güncelleme: 22.07.2023 - 17:31

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve partiden önemli isimlerin katıldığı zoom toplantısının 14 dakikasının sızdırılması gündemdeki sıcaklığını korurken, CHP'de krize neden olacak başka bir "sızıntı" daha gündeme geldi. Gazeteci Hazar Dost'un haberine göre, internetteki forumlarda, geçen günlerde dikkat çeken bir paylaşım oldu. “Güncel CHP datası satılıktır. Sütun sayısı 1 milyondur” başlığıyla yapılan paylaşımın içinde CHP’nin yeni-eski üyeleri, il-ilçe yöneticileri gibi detaylar yer aldı. Satıcılar, verilerin son bir ay içerisinde çekildiğini belirtti.

TAM BİR MİLYON ÜYE

Habere göre, yaklaşık 1 milyon üyenin verisinde, TC Kimlik numaraları ve parti üye numaraları da bulunuyor. Fiyatı ise 7 bin TL.

Paylaşılan listedeki isimlerden bazıları ise veri sızıntısındaki bilgilerin doğru olduğunu söyledi.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, iddialara ilişkin bir açıklamada bulundu.

Açıklama şu şekilde:

"CHP’de veri sızıntısı olarak kamuoyu ile paylaşılan bilgiler, partimizin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmeyip, partimizde 'ilçe üyesi', 'genel merkez üyesi', 'düşen üyelik' kavramları üye kayıt sistemimizde kullanılmamaktadır.

Tarafımıza konu intikal edildiği andan itibaren sistemlerimizde detaylı taramalar sonucunda herhangi bir erişim tespit edilememiştir. Konu ile alakalı tüm eski kayıtları kapsayacak şekilde incelememiz titizlikle devam etmektedir.

Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin 'üyelik bilgi satırları' ile örtüşmemekte olup, KVKK kapsamında gerekli yasal işlemler parti avukatlarımız tarafından pazartesi günü itibarıyla yapılacaktır."